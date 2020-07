Guanti, casco e giubbotto ignifugo: prove antincendio alla scuola Pietro Novelli

Questo pomeriggio le prove pratiche hanno coinvolto insegnanti e personale Ata. IL VIDEO

MONREALE, 27 luglio –Dopo la formazione teorica svolta da remoto del corso antincendio organizzato dal polo Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico ed esteso al contesto scolastico locale, docenti e personale Ata di Monreale hanno eseguito la prova pratica di spegnimento del finto incendio, presso lo spazio esterno di pertinenza della scuola elementare Pietro Novelli.

Per ragioni di sicurezza dovute alle misure anti-covid, i corsisti impegnati nelle operazioni - oltre ad indossare mascherine, guanti in lattice e cuffie usa e getta - sono stati suddivisi in due gruppi per garantire la distanza fisica. Al centro del cortile, gli operatori della S.A.N.E. Antincendio Srl - ditta deputata all’installazione di impianti di spegnimento antincendio - hanno installato una vasca contenente dell’acqua e una serpentina guida per le fiamme, alimentate a sua volta dal gas fuoriuscente da un tubo collegato ad una bombola, grazie alla combustione generata attraverso il liquido infiammante all’interno di un contenitore laterale.

La prova pratica, svolta dagli insegnanti e dal personale Ata coordinato da Tonino Di Matteo - provenienti dalle scuole Margherita di Navarra, Francesca Morvillo, Antonio Veneziano, Guglielmo II e Pietro Novelli - alla presenza del responsabile della sicurezza del plesso, Claudio Burgio, prevedeva l’operazione di spegnimento individuale del falso focolaio attraverso due tipologie di estintori, il primo contenente Co2 e il secondo polveri di marmo, sottoponendosi successivamente alla prova con l’idrante, con il “lancio della manichetta”.

