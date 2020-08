Monreale, partono i corsi per i docenti della rete ''CERERE''

Ritornano a Monreale i corsi di formazione in presenza per i docenti

MONREALE, 29 agosto – Sono stati attivati tre percorsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole appartenenti alla rete ''CERERE'', di cui è scuola capofila l'istituto ''Margherita di Navarra'' e che avranno inizio nel mese di settembre.

La rete ''CERERE'' (Condivisione di esperienze e risorse, con l'obiettivo di un empowerment e di una ricerca educativa) è nata a Monreale nel 2013 con lo scopo di creare una rete tra tutte le scuole del territorio.

I corsi proposti riguardano tre tematiche: il primo percorso di formazione su didattica per competenze e innovazione tecnologica tenuto dall'esperta Liana Di Mitri; il secondo sulle competenze digitali ed i nuovi ambienti per l'apprendimento in modalità blended tenuto per la parte in presenza da Alessandro Biondi e per quella on line da Giuseppe Lamia; il terzo, infine, su inclusione e disabilità condotto da Vincenzo Bussa.

La durata dei percorsi di formazione svolti in presenza sarà compresa tra le 25 e le 40 ore, mentre i docenti delle scuole di rete interessati alla partecipazione potranno aderire al percorso prescelto entro l'1 settembre.