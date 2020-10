Scuola, alla Margherita di Navarra arrivano le sedute innovative

Per il plesso di scuola secondaria di primo grado di San Martino la sostituzione dei banchi tradizionali

MONREALE, 23 ottobre – Dopo l'avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza con la predisposizione del ''piano scuola'', all'istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' arrivano adesso anche le prime sedute innovative.

Queste ultime rientravano tra le soluzioni proposte dal ministero agli istituti scolastici per le classi di scuola secondaria in sostituzione dei banchi tradizionali. Così sono state scelte dal dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi, per i plessi di scuola secondaria di San Martino delle Scale e Villaciambra.

Le sedute innovative, infatti, permetteranno in entrambi i plessi di sfruttare tutto lo spazio disponibile all’interno delle classi nel rispetto delle misure legate al distanziamento, assicurando perciò la massima sicurezza. Per la sede di Pioppo, invece, dove le aule sono più grandi e lo spazio disponibile maggiore, sono stati scelti i classici banchi singoli.

Si tratta dunque della prima parte della fornitura che la scuola aveva richiesto prima dell'inizio dell'anno scolastico al ministero in seguito alle procedure per l’avvio dell’anno in sicurezza. Si potrà così continuare l’attività didattica in modo ancor più sicuro e predisporre un ambiente d’apprendimento altamente innovativo. Da questo punto vista la scelta della scuola è stata strategica e atta a realizzare un layout d’aula più originale ed allo stesso tempo funzionale al pieno rispetto delle misure di sicurezza.