''Rete CERERE'', al via nuovi corsi di formazione per docenti

Saranno tenuti dagli esperti Renata Agnello, Giuseppe Cangemi e Antonio Fundarò per i docenti delle scuole di Monreale

MONREALE, 14 gennaio -Sono stati attivati tre nuovi percorsi di formazione per i docenti delle scuole di Monreale appartenenti alla rete ''CERERE'', di cui è scuola capofila l'istituto ''Margherita di Navarra'' in relazione alla formazione d'ambito per le scuole della rete.

I nuovi corsi proposti riguardano tre tematiche attuali ed importanti per la scuola. In particolare, il primo percorso di formazione verterà sull’area coesione e prevenzione del disagio giovanile e sarà tenuto dall'esperta Renata Agnello; il secondo riguarderà l’area della valutazione e del miglioramento e sarà tenuto dall’esperto Antonio Fundaro'; il terzo, infine, sul curricolo verticale di Educazione Civica sarà a cura dell’esperto Giuseppe Cangemi.

La rete ''CERERE'' (Condivisione di esperienze e risorse, con l'obiettivo di un empowerment e di una ricerca educativa) si è formata a Monreale nel 2013 con lo scopo di creare una rete tra tutte le scuole del territorio per favorire processi integrati di sviluppo e cooperazione tra le scuole del territorio.

Tra questi un ruolo fondamentale riveste l’azione sinergica atta a facilitare la formazione che, ripartita a pieno ritmo con l’avvio del nuovo anno scolastico, si arricchisce oggi ulteriormente a supporto delle scuole e dei docenti della rete.