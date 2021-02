Scuola Veneziano, non funziona una caldaia, molte aule al freddo

Lunedì scorso erano state installate 27 piastre del nuovo impianto di riscaldamento

MONREALE, 17 febbraio – Forse era stata cantata vittoria troppo presto. L’annuncio della fine del freddo nella aule della scuola Antonio Veneziano, purtroppo, si è rivelato solo tale e i disagi per studenti, insegnanti e personale Ata sono rimasti gli stessi.

Non funzionano molte delle 27 piastre installate nei giorni scorsi nel plesso di via Kennedy a causa di un guasto ad una delle due caldaie che alimentano l’impianto. A riscontrarlo sono stati gli stessi tecnici del comune nel momento in cui sono stati montati i nuovi termosifoni. A subire le conseguenze del guasto sono, in particolar modo alcune aule del piano terra e quelle del primo piano, nelle quali la temperatura è decisamente rigida.

Il risultato, stanti le condizioni atmosferiche tipicamente invernali di questi giorni, con la colonnina di mercurio che nelle ore notturne si avvicina allo zero, è stato che i ragazzini sono stati costretti a recarsi in aula muniti di plaid per scaldarsi le gambe, giubbotti e berrettini di lana. Numerose sono scattate le proteste, anche sui social, dove diverse mamme hanno lamentato queste condizioni di estremo disagio per i propri figli.

I tecnici comunali, così come hanno assicurato alla dirigente scolastica Beatrice Moneti, hanno assicurato un intervento in tempi relativamente brevi per risolvere la situazione. Ad oggi, però, nulla di fatto e la temperatura nelle aule ne è la più chiara testimonianza.