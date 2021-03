Scuola Margherita di Navarra, palestra scolastica omologata per le gare di volley

Potranno esservi disputati campionati provinciali e regionali

MONREALE, 10 marzo – Importante novità in arrivo per la scuola Margherita di Navarra: la scuola ha infatti ottenuto l’omologazione della propria palestra quale campo da gioco ai fini dello svolgimento dei campionati ufficiali di volley.

In particolare, il campo è stato omologato dalla Fipav regionale Sicilia per tutte le partite che riguardano i campionati regionali e provinciali di prima, seconda e terza divisione, serie D e serie C. In aggiunta vi si potranno svolgere tutte le partite ufficiali degli under e, più precisamente, under 12, 14, 16, 18. L’iniziativa è stata portata avanti dalla scuola in sinergia con l’associazione DreaMauro Panormus Volley, una nuova realtà sportiva in campo con gli under, la seconda e terza divisione, la prima squadra invece la serie C.

Una scuola sempre più aperta al territorio che da oggi, con una palestra omologata ufficialmente, potrà aprire le porte ai campionati ufficiali e diventare un vero e proprio polo sportivo sul territorio comunale.

''Attraverso l’omologazione della palestra della nostra scuola per cui ringraziamo il dottor Antonello Calia - ha dichiarato il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi - il nostro impianto potrà ospitare i campionati ufficiali di volley e accogliere eventi federativi. Si tratta di un risultato importante che arricchisce l’offerta formativa della nostra scuola ed il rapporto con il territorio attraverso la promozione dello sport''