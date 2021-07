Dirigenti scolastici, al via le operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza

I dirigenti scolastici avranno tempo fino al 5 agosto prossimo per richiedere il conferimento di un incarico aggiuntivo di reggenza per l’anno scolastico 2021/22

MONREALE, 25 luglio – Sono iniziate anche per l’anno scolastico 2021/22, le operazioni per il conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza ai dirigenti scolastici delegate ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia.

È stata infatti pubblicata sull’albo pretorio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la circolare operativa a firma del direttore generale dell’USR Sicilia, Stefano Saraniti. Quest’ultima contiene le informazioni principali e le indicazioni per la procedura di attribuzione, in modo da garantire l’uniformità dell’iter di assegnazione degli incarichi di reggenza su tutto il territorio regionale.

Ci sarà tempo per i dirigenti scolastici interessati a ricevere un incarico aggiuntivo di reggenza per il nuovo anno scolastico entro il 5 agosto 2021. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, firmata e inviata via pec all’Ambito territoriale di competenza corrispondente a quello della provincia in cui si detiene l’incarico principale. La nota precisa al suo interno che la disponibilità al conferimento degli incarichi di reggenza mantiene la propria validità anche per gli eventuali posti che si renderanno disponibili nel corso dell’anno scolastico 2021/22.

I dirigenti degli Ambiti Territoriali conferiranno gli incarichi seguendo alcuni criteri generali che sono espressamente indicati nella circolare pubblicata. In via prioritaria, quindi, dovranno essere rispettati l’attribuzione a dirigenti scolastici con sede di incarico principale nella stessa provincia; la conferma della reggenza al dirigente che nel corrente anno scolastico vi ha già prestato servizio come reggente, nel limite dei due anni consecutivi. Mentre nel caso in cui ci siano più aspiranti per la stessa sede, si terrà conto della viciniorietà del Comune sede dell’Istituzione da attribuire in reggenza con il Comune in cui è ubicata l’Istituzione scolastica assegnata con incarico principale e con il Comune di residenza del richiedente, in termini di distanza chilometrica. Ma in presenza di più aspiranti alla stessa sede, saranno le esperienze professionali dei richiedenti a fare la differenza. Si terrà conto, infatti, dell’attività di servizio svolta in qualità di dirigente scolastico, ma anche delle competenze maturate e delle motivazioni personali rispetto alla scelta della sede e del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali.

Particolarmente importante è quest’anno per il territorio monrealese la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali dal momento che, come ormai noto, la sede dell’istituto scolastico ''Veneziano-Novelli'' risulta tra quelle prive di dirigente titolare all’1 settembre prossimo a seguito del pensionamento dell’attuale dirigente, Beatrice Moneti. Già durante le ultime operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, concluse lo scorso 14 luglio, la sede dell’istituto scolastico ''Veneziano-Novelli'' figurava, infatti, tra quelle esprimibili e prive di dirigente per il prossimo anno scolastico, ma di fatto non è stata assegnata in fase di mobilità. Resta adesso la fase relativa all’immissione in ruolo di nuovi dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico per completare il quadro degli incarichi dirigenziali a livello comunale o, in alternativa, l’assegnazione in reggenza.