Palestre scolastiche, il Comune partecipa al bando PON per il plesso ''Veneziano''

L’avviso mette a bando risorse finanziarie per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici

MONREALE, 3 agosto –Lo scorso 28 giugno il ministero dell’Istruzione ha pubblicato uno specifico avviso, di cui avevamo dato notizia sul nostro quotidiano, per il finanziamento di azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici nell’ambito del PON ''Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento'' 2014 – 2020.

Il Comune di Monreale ha così deciso di partecipare per richiedere apposito finanziamento per la realizzazione di lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra scolastica del plesso ''Antonio Veneziano'', che fa parte dell'Istituto Comprensivo Statale "Veneziano-Novelli".

Così come richiesto dal bando ministeriale, l’ente ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il quale è stata quantificata una spesa pari a 350.000,00 euro. L’intervento in oggetto sarà adesso da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023.