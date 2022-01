Scuola, ok della Giunta all'alternanza presso gli uffici comunali

Le aree interessate sono quelle di promozione sociale e territoriale e di affari istituzionali e generali

MONREALE, 17 gennaio – ''Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento'' ossia, come è ormai da tutti universalmente riconosciuta, la così detta alternanza scuola lavoro potrà essere espletata dagli studenti monrealesi del liceo Basile-D'Aleo all'interno degli uffici comunali.

Frutto, questo, di una convenzione specificamente firmata dall'istituto scolastico e dal Comune di Monreale che – per una periodo complessivo di 36 mesi – offrirà la possibilità ai giovani studenti monrealesi di avviare il proprio percorso formativo presso le aree di ''promozione sociale e territoriale'' (cultura, sport, turismo e spettacolo, pubblica istruzione) e ''affari istituzionali e generali''. L'attività di formazione – come si legge nello schema di convenzione – sarà congiuntamente curata da un tutor interno, ossia un docente designato dall'istituto scolastico, e da un tutor esterno, indicato dal soggetto ospitante.

L'elaborazione del percorso personalizzato per ogni studente, la guida e quindi la successiva valutazione dell'esperienza formativa saranno compiti del docente tutor interno. Cura del tutor esterno sarà invece favorire l'inserimento dello studente all'interno del contesto operativo, pianificare e organizzare le attività in base al progetto formativo, collaborando in tutto e per tutto con il docente interno.

Considerata poi l'attuale condizione sanitaria e le norme tuttora vigenti di contrasto alla diffusione del virus Covid, il Comune di Monreale si impegna ad offrire anche in modalità telematica l'erogazione dell'attività di alternanza scuola lavoro, tramite strumenti di teleconferenze già impiegate (come la piattaforma Google Meet).