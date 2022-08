PNRR, assegnati anche alle scuole di Monreale i fondi per il ''Piano Scuola 4.0''

Finanziate le due azioni ''Next Generation Classrooms'' e ''Next Generation Labs''

MONREALE, 9 agosto – Sono state pubblicate sul sito del PNRR Istruzione le risorse assegnate a ciascuna scuola con il piano di riparto nazionale basato sul numero delle classi di ciascuna scuola, con una riserva del 40% a favore degli istituti scolastici delle Regioni del Mezzogiorno.

A tal proposito il ''Piano Scuola 4.0'' è uno stanziamento nazionale di 2,1 miliardi di euro che servirà a far diventare ben 100.000 classi tradizionali ambienti innovativi di apprendimento, prevedendo altresì la creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo.

In tale contesto anche le scuole di Monreale hanno avuto assegnate le risorse spettanti per la realizzazione delle due azioni “Next Generation Classrooms” e “Next Generation Labs’’.

In particolare, per l’azione 1 denominata ‘’Next Generation Classrooms” a tutte le scuole del primo ciclo di Monreale sono state assegnate le rispettive somme: alla Margherita di Navarra 186.576,95 euro, alla Veneziano-Novelli 202.801,03 euro, alla Guglielmo II 117.624,60 euro, alla Morvillo 150.072,76 euro. Al liceo Basile-D’Aleo, invece, sono stati attribuiti 174.408,89 euro. Con quest’azione potranno essere creati nuovi spazi fisici e digitali di apprendimento innovativo sia negli arredi sia nelle attrezzature con strumenti digitali versatili e reti wireless o cablate.

Per l’azione 2 “Next Generation Labs’’, rivolta principalmente alle scuole secondarie di secondo grado, al liceo Basile- D’Aleo sono stati assegnati 164.644,23 euro. In questo caso sarà possibile realizzare laboratori in cui gli studenti possano sviluppare competenze digitali nei diversi ambiti tecnologici avanzati come robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza e comunicazione digitale.