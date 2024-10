Manca l’acqua al plesso Veneziano, oggi lezioni sospese

Domani l’ingresso degli alunni della media è fissato per le ore 9,30

MONREALE, 24 ottobre – Disagi al plesso Veneziano di via Kennedy, della scuola “Veneziano-Novelli” a causa di un guasto all’impianto idrico scolastico che ha lasciato a secco l’edificio.

Oggi, proprio a causa di questo inconveniente, il preside Marco Monastra è stato costretto a sospendere le lezioni e licenziare gli studenti alle 12,20, dandone opportuna comunicazione alle famiglie attraverso la piattaforma Argo. La decisione è maturata quando si è visto che non ha sortito effetto l’intervento dei tecnici del comune, giunti sul posto nel tentativo di risolvere il problema e ripristinare l’erogazione.

Domattina, a causa del protrarsi di questa situazione, l’orario di inizio delle lezioni per gli studenti della scuola secondaria di primo grado è fissato per le ore 9,30.

Il ritardo è finalizzato a consentire l’approvvigionamento dell’acqua e lo svolgimento delle adeguate operazioni di pulizia degli ambienti scolastici da parte del personale addetto.