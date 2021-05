Domani Real Termini-Monreale C5, prove tecniche di playoff

È il big match dell’ultima giornata di campionato. Si gioca per determinare il primato del girone

MONREALE, 21 maggio – Non avrebbe potuto individuare epilogo più emozionante il calendario, pensando all’ultima giornata del girone A del campionato di serie C1 di calcio a 5, mettendo di fronte Real Termini e Monreale C5: seconda contro prima. In pratica, le due squadre, finora, più brillanti del lotto.

L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio, ore 17, al PalaConsales di Termini Imerese, teatro delle gare interne della formazione termitana, che ospiterà la partita che conclude la regular season, ma che – soprattutto – apre una finestra sugli ormai imminenti playoff.

Il Real Termini, allenato da mister Marsala, è reduce dalla brillante vittoria di mercoledì scorso in casa del Partinico. Impresa che ha consentito ai termitani di piazzarsi in solitaria alle spalle del Monreale e di tentare, in caso di vittoria domani, il sorpasso in zona Cesarini.

Va detto, per dovere di cronaca, che il match di domani pomeriggio servirà solo ai fini statistici, in pratica per determinare la posizione di entrambe le squadre e stilare la classifica finale, ma – comunque vada – vedrà le due compagini al vertice della graduatoria (resta solo da stabilire chi sarà prima e chi seconda).

Ciò, di conseguenza, farà in modo che Monreale e Real Termini non potranno incontrarsi nei quadrangolari-playoff, ma solo in una eventuale finale.

La partita, in pratica, avrà un forte valore simbolico, ma decisamente uno meno importante dal punto di vista pratico. Ne beneficerà certamente lo spettacolo, perché Monreale C5 e Real Termini si fronteggeranno col biglietto playoff già in tasca e quindi con la mente sgombra da calcoli o obiettivi da raggiungere.

Il match si disputerà, come sempre, a porte chiuse, a causa delle note restrizioni anti-covid. Tuttavia potrà essere seguito attraverso la consueta telecronaca diretta facebook che Monreale News, compatibilmente con le condizioni logistiche, proporrà a partire dalle 16,55.

Fischieranno Giuseppe Sicurella della sezione di Agrigento e Carmelo Gurrieri di quella di Ragusa.