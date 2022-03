Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico a caccia della prima vittoria casalinga stagionale: al Centro Sportivo 3M è atteso l’Ad Maiora

Cresce l’attesa per la partita valida per la 15^ giornata del campionato: vincere significherebbe completare un tris di vittorie consecutive

MONREALE, 11 marzo - L’ottimo momento di forma dell’Atletico Monreale testimonia la bontà del progetto stagionale del team del presidente Vaglica, che forse ha il difetto di essersi svegliato solo troppo tardi.

La zona playoff non è vicina ma non è neanche così lontana, e ogni obiettivo, con questo ruolino di marcia, sembra ottenibile.

L’unico tabù rimasto alla squadra di mister Gallo rimane il Centro Sportivo 3M: la nuova casa dei “colchoneros” non ha ancora visto esultare i padroni di casa neanche una volta e il magrissimo bottino ottenuto tra le mura amiche conta solo un pareggio alla prima stagionale in casa contro l’Alcamo Futsal.

Compito dei rossobiancoblu è quello di invertire questo senso di marcia casalingo preoccupante: l’Atletico è una squadra corale e che riesce a esprimere meglio il suo gioco in campi più grandi, ed è come se sui fili d’erba sintetica del 3M venisse quasi bloccato.

Il compito, però, non sarà dei più difficili domani: a fare visita ai monrealesi è il fanalino di coda del campionato Ad Maiora.

La squadra di Prizzi ha vinto solo due gare in campionato, entrambe con le due formazioni di Favignana. I punti in classifica, comunque, rimangono tre a causa del ritiro della Virtus e l’invalidità delle partite disputate con la squadra favignanese.

All’Atletico il pensiero è solo uno comunque: vincere, a prescindere dal campo in cui si gioca.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16. L’arbitro della partita sarà Alessia Castello della sezione di Palermo.