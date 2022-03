Calcio a 5: Serie C2. Un Atletico sulle ali dell’entusiasmo torna in campo domani contro il Merlo

Dopo un filotto di tre vittorie consecutive, arriva lo scontro contro i terzi in classifica. Fischio d’inizio alle 16 al Centro Sportivo 3M

MONREALE, 25 marzo - Torna il campionato di Serie C2 di calcio a 5 al centro sportivo 3M. Dopo la vittoria a tavolino di due settimane fa contro l’Ad Maiora, l’Atletico ospiterà nel pomeriggio di domani il Merlo Calcio a 5.

La partita è sicuramente più difficile rispetto a quelle disputate (o che si dovevano disputare) con le tre squadre precedentemente affrontate dai monrealesi. Ma, probabilmente, finalmente il gioco del mister Gallo ha trovato una sua quadra, la sua quadra, anche grazie ai diversi ritorni e arrivi in corso d’opera che hanno rafforzato una rosa che già agli albori della stagione partiva tra le favorite. Solo che poi diversi buchi nell’acqua hanno fatto cadere in una depressione di risultati che si è risolta solo nell’ultimo mese.

Un ottimo febbraio, infatti, ha quasi messo una pezza sulla stagione non esaltante dei “colchoneros”: la zona playoff ora dista solo sei punti e l’Alcamo Futsal, ad oggi quinta in classifica ed ultima qualificata ai playoff, ha due partite in più rispetto alla squadra del presidente Vaglica.

Ciò che serve però è, ovviamente, continuare a vincere: l’Atletico ora aspetta un tour de force di sei partite consecutive che troverà una tregua solo per la settimana di Pasqua.

Portare a casa più punti possibile e sperare in risultati positivi dagli altri campi sono le uniche due cose rimaste all’Atletico per cercare di centrare i playoff di fine anno, che sembravano irraggiungibili prima della sosta invernale sommata allo stop per l’avanzare della pandemia di Covid-19.

Il Merlo, d’altro canto, sembra essersi un po’ riposato sugli allori: ad oggi è terzo in classifica ma si è staccato dal duetto di testa Mistral-Isola dopo qualche prestazione mediocre e sorprendente in negativo per i rossoblu.

All’andata l’ha spuntata il Merlo per 3-2, con un grande Michele Chiappara che aveva dato la scossa giusta nella ripresa per tentare di riprendere i padroni di casa, ma non è riuscito a pareggiare con il secondo dei due tiri liberi assegnati ai monrealesi.

La speranza è che la storia possa essere ben diversa adesso, con un Atletico rinato e risanato e un Merlo che non sta affrontando il migliore dei momenti.

La partita inizierà alle ore 16 al Centro Sportivo 3M. Arbitrerà l’incontro Francesco Salvatore Suriano della sezione di Palermo.