Domani il Monreale calcio a 5 cerca il riscatto ad Acireale

Trasferta difficile per i biancazzurri al cospetto di una squadra in grande forma

MONREALE, 14 ottobre – Il match della stagione scorsa si era chiuso con un pirotecnico 4-4. Un pareggio salomonico al termine di una partita molto combattuta. Domani ad Acireale il Monreale calcio a 5 si presenta al PalaVolkan con la voglia di fare bene e di disputare un'altra bella gara.

La settimana è trascorsa cercando di lenire le ferite inferte dal Città di Palermo, vincitore del derby di sabato scorso nella partita d'esordio casalingo in quel di Piana degli Albanesi. La battuta d'arresto degli uomini di mister La Bianca non deve però allarmare: primo perchè è arrivata contro una vera e propria corazzata che non fa mistero di voler puntare decisamente in alto e poi perchè maturata al termine di un match nel quale la prestazione è arrivata, ma che ha premiato i rosanero, forse più concreti e determinati.

Domattina, per giocare la terza giornata del campionato di Serie B (Girone H) la spedizione monrealese si metterà in viaggio alla volta della bella cittadina etnea, dove troverà una formazione amaranto galvanizzata perchè reduce dalla squillante vittoria per 4-1 in casa dell'Arcobaleno Ispica e ovviamente decisa a sfruttare al maglio il fattore campo.

Il Monreale, però, ha i mezzi tecnici e soprattutto caratteriali per fare la propria partita, senza timori reverenziali di sorta e con la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti.

Mister La Bianca recupera Vincenzo Madonia, che contro il Città di Palermo ha scontato il turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews a partire dalle ore 15,55.

Calcio d'inizio alle ore 16. Fischierà ancora una coppia arbitrale proveniente dal Veneto: si tratta di Alessandro Soligo della sezione di Castelfranco Veneto e di Stefano Campagnolo di quella di Bassano del Grappa. Cronometrista Francesco Amato della sezione di Ragusa.