Domani Monreale C5-Città di Acri: obiettivo invertire la ruota

Difficile sfida per i biancazzurri contro gli agguerriti calabresi

MONREALE, 21 ottobre – Due partite a secco, due partite senza mettere punti in tasca. Tutto questo nonostante la prestazione, in entrambi i casi, sia stata positiva. Logico, quindi, pensare che il rammarico sia ancora tanto.

Domani, però, sarà ancora una volta il campo a dare la possibilità al Monreale calcio a 5 di invertire la tendenza e tornare a muovere la classifica. L'occasione la darà la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B (Girone H) che vedrà la squadra di mister Toti La Bianca opposta ai calabresi del Città di Acri, formazione di tutto rispetto che viaggia con sei punti in classifica, per aver vinto i due match casalinghi fin qui disputati contro Casali del Manco e Ispica.

Il confronto è del tutto inedito: le due squadre, infatti, non si sono mai fronteggiate e conseguenzialmente si conoscono poco. Quel che sa il Monreale è che gli sforzi per mettere i tre punti in tasca dovranno essere massimali per fare girare la ruota in senso inverso e riprendere il cammino in classifica, interrotto dalle due battute d'arresto (Città di Palermo ed Acireale), dopo il successo esterno, maturato nella partita d'esordio contro il Real Termini Rekogest.

I calabresi non disporranno di Carmine Accarato, fermato per un turno dal giudice sportivo. Stessa sorte toccata a Riccardo Romeo, in casa monrealese, dopo l'espulsione fatale dell'ultimo minuto del confronto di sabato scorso al PalaVolcan di Acireale.

Mister La Bianca, però, recupera il portiere Gabriele Catalano e il capitano Vincenzo Madonia: il primo ha smaltito i problemi di salute che lo hanno fermato nelle due precedenti partite, il secondo ha scontato il turno di squalifica inflittogli a seguito dell'espulsione in casa del Real Termini.

La partita sarà trasmessa come di consueto sulla pagina facebook di Monreale News in telecronaca diretta a partire dalle ore 16,55.

Calcio d'inizio alle ore 17. Fischierà ancora una coppia veneta: si tratta di Marxco Zanatta e Daniele Ciriotto, entrambi della sezione di Treviso. Cronometrista sarà il palermitano Bernardo Masaniello.

Domenica mattina, infine, gustosa appendice con l'esordio della squadra dell'Under 19 (nella foto lo staff tecnico e dirigenziale), che se la vedrà in casa, sempre a Piana degli Albanesi, alle ore 11 contro la Gear Piazza Armerina.