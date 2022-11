Calcio a 5: Serie D. Domani il Pioppo Futsal gioca a Cefalù

Se la vedrà con la Polisportiva Real Sport. Si gioca a porte chiuse

MONREALE, 4 novembre – Smaltita l'euforia per la bella vittoria esterna nella gara d'esordio del campionato, per il Pioppo Futsal è tempo di rituffarsi nell'agone della Serie D, per dar vita al secondo impegno stagionale.

Domani si gioca la terza giornata (nella seconda la squadra pioppese ha osservato un turno di riposo) che vede il Pioppo Futsal impegnato nella lontana trasferta di Cefalù contro la Polisportiva Real Sport.

Ieri sera la società ha voluto ripagare i tanti giovani tifosi, che seguono con passione la squadra, con un banner loro dedicato. La partita verrà disputata presso la palestra D.B. Amato di Cefalù e sarà un match a porte chiuse, calcio d'inizio alle 18. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina facebook del Pioppo Futsal.