Calcio a 5: Serie C2. Che Atletico! Con il Sant’Isidoro è vittoria per 3-1

Doppietta di Grimaudo e gol di Lanza: terzo posto conquistato per la squadra di mister Macaluso

BAGHERIA, 21 gennaio – Sulle ali dell’entusiasmo, l’Atletico Monreale continua la sua cavalcata verso i play-off. Al PalaDallaChiesa di Bagheria, è arrivato il nono risultato utile consecutivo, che lancia definitivamente gli uomini di Macaluso nelle parti alti della classifica.

Da così a così. Tre mesi fa era impensabile una situazione del genere, adesso sta anche stretto a questi ragazzi, capaci di inanellare una serie positiva e conquistare quasi tutti i punti a loro disposizione. A Bagheria, eppure, non era facile. Il Sant’Isidoro è una squadra ostica e solida, che non lascia molto spazio di manovra agli avversari. A Bagheria, eppure, l’Atletico è passato di nuovo.

Le cose, comunque, si erano messe male: la partita è stata ostica e statica per i primi venti minuti, dove l’Atletico doveva adattarsi al parquet degli avversari. Il Sant’Isidoro ne approfitta e va in vantaggio al 21’, con il miglior marcatore della sua stagione Losanno. Nulla di cui preoccuparsi: qualche secondo dopo, su un suggerimento di Lanza, Roberto Grimaudo ribadisce in rete e fa 1-1.

Il primo tempo finisce così, ed il secondo continua su questo canovaccio. L’Atletico, però, sembra più in palla, mentre gli avversari sbagliano anche i passaggi più semplici, seppur rimangano molto pericolosi grazie alla loro potenza balistica. Gli indugi li rompe, sempre, Roberto Lanza: al 9’ della ripresa, il 27 si infila all’interno della difesa avversaria e trova il gol. Otto minuti dopo, al 17’, l’Atletico trova anche il doppio vantaggio: tracciante fantastico di Gentile che serve Grimaudo che ribatte a rete.

Poche emozioni nel resto della partita: l’Atletico gestisce la sfida e il vantaggio. Costanzo para, Macaluso tiene palla, Gentile e Mariolo difendono. Dalla panchina, mister Natale non si sbraccia, ma guida i suoi: il piano tattico dell’Atletico è perfetto e la macchina monrealese vola senza problemi.

1-3 e poche chiacchere: adesso l’Atletico è terzo in classifica, agguantato proprio il Sant’Isidoro a 25 punti. Il sogno play-off è più vivo che mai e la squadra gira come non aveva mai fatto prima. Il rullo compressore di mister Macaluso sembra non fermarsi e non smette di convincere. Il prossimo avversario è il Sicilia Futsal, da non sottovalutare nonostante il gap in classifica. Anche se, dall’alto, è difficile non guardare giù.