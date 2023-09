Calcio a 5: contro il Futsal Canicattì comincia stasera la stagione del Villaurea Monreale

Alle 20,15 al Paladonbosco il via alla partita valevole per la Coppa di Divisione

PALERMO, 25 settembre – Comincia stasera, con un gustoso antipasto, la stagione 2023-24 del Villaurea Monreale. E comincia subito con un impegno severo: al Paladobosco, infatti (ore 201.15), arriva il Futsal Canicattì, formazione di Serie A2, nella partita d’esordio della Coppa di Divisione.

Alla competizione, per disposizione della Divisione calcio a 5, possono partecipare solo giocatori nati successivamente al 1° gennaio 2001 e ciò, nelle intenzioni federali, per dare la possibilità ai più giovani di poter calcare un palcoscenico prestigioso quale quello della Coppa di Divisione.

Al Paladonbosco arriverà, pertanto, una formazione di rango, il Canicattì Futsal, mentre l’altra squadra inserita nel mini girone è la Sicurlube Regalbuto, contro cui i verdeazzurri salesiani dovranno misurarsi in data ancora da destinarsi.

Per i giovani della società palermitana-monrealese, sarà quindi l'occasione per testare il livello di condizione raggiunto al termine di questo duro periodo di preparazione al cospetto di una squadra di grosso spessore che certamente non verrà a Palermo a fare una passeggiata di salute.

Il match sarà trasmesso in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews partire dalle 20,10.