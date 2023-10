Calcio a 5: Serie C1. È l'ora della verità: domani l'Atletico ospita l'Isola C5 per trovare i primi punti dell'anno

Dopo tre sconfitte consecutive, adesso per gli uomini di Macaluso è giunto il tempo di cambiare passo

MONREALE, 6 ottobre - Il campionato di Serie C1 continua spedito la sua marcia: dopo la sosta per gli impegni della Coppa di categoria, domani 7 ottobre, le squadre del girone A riprenderanno la loro corsa alla gloria.

È già momento di dire "tutto o niente" per l'Atletico Monreale: gli uomini di Macaluso sono ancora pericolosamente ancorati a zero punti dopo le prime tre giornate, e la sfida contro l'Isola C5 potrebbe essere la luce in fondo al tunnel oppure un altro campanello d'allarme.

Oltre all'eliminazione in Coppa, dovuta alle due sconfitte contro il CUS Palermo, i "colchoneros" sono ancora a secco anche in campionato. Se nelle prime due gare, contro Sporting Alcamo e (soprattutto) Akragas Futsal, la squadra monrealese aveva dato l'impressione di reggere benissimo il primo tempo e di calare drasticamente nella ripresa, nell'ultima uscita contro l'Athletic Club, vi è stato un pericoloso black-out, che ha visto i rosanero trionfare con un netto 5-0.

L'avversario di domani sarà uno di quelli da monitorare particolarmente per l'Atletico: al PalaCanino giungeranno i ragazzi dell'Isola C5. La squadra di Isola delle Femmine non ha ancora vinto una partita quest'anno, ma ha già due punti in cascina grazie ai due recenti pareggi contro CUS e 89ers. Vincitrice del campionato di Serie C2 due anni fa, i biancoazzurri si sono assestati l'anno scorso nella categoria, avendo la meglio sull'Athletic Club (poi ripescato) e sulla retrocessa Veco C5.

Appuntamento, quindi, alle ore 17 al PalaCanino di Altofonte. L'Atletico si gioca già il tutto per tutto: una vittoria potrebbe fare scattare nei cuori e nella testa dei "colchoneros" quella scintilla che potrebbe rivoltare un'intera stagione (e proprio i monrealesi conoscono bene questa dinamica). La partita sarà visibile anche sulla pagina Facebook della società. I direttori di gara saranno David Sparacello e Marco Albeggiani, entrambi della sezione di Palermo.