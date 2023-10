Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico ospita il Bonifato Alcamo per scacciare la crisi

Fischio d'inizio previsto per domani alle ore 17: gli uomini di Macaluso proveranno ad invertire la rotta

MONREALE, 20 ottobre - L'inizio stagione a tinte "colchoneros" non è stato dei migliori, anzi: l'Atletico Monreale, arrivato alla vigilia della 6a giornata, è ancora a secco.

Una annata che, per come stanno arrivando le sconfitte, sembra quasi maledetta: solo in qualche occasione i monrealesi hanno meritato nettamente la disfatta, più spesso invece hanno dovuto fare i conti con errori grossolani e tanta sfortuna.

Contro il 3M l'ultimo capitolo di un libro che non vuole ancora regalarci uno sviluppo positivo. Tocca allora agli uomini di mister Macaluso invertire la rotta, partendo dalla sfida contro il Bonifato Alcamo Futsal.

I neroverdi sono stati arcigni rivali dei monrealesi nell'ultima stagione di Serie C2: detengono inoltre il titolo di "bestia nera" dell'Atletico, in quanto negli ultimi due anni i monrealesi non sono mai riusciti a superare lo scoglio alcamese.

L'anno scorso sono stati loro i sicari della campagna straordinaria dell'Atletico in campionato, che è terminata proprio sotto i colpi dei neroverdi nella semifinale play-off. In un 7-6 pirotecnico a favore dei padroni di casa, l'Atletico ha dovuto soltanto per due settimane abiurare al sogno promozione, poi conquistato 14 giorni dopo a Rosolini durante la Final Four di Coppa Sicilia, poi vinta.

Gli alcamesi, invece, sono riusciti contro il pronostico della vigilia a vincere contro il Città di Marsala, nella finalissima play-off che li ha visti ottenere un posto nella stagione di C1 in corso. Che, per inciso, per loro è cominciata benissimo: in 5 giornate è arrivata solo una netta sconfitta in casa del CUS Palermo, trovando invece altre 4 vittorie nel corso del loro cammino. Attualmente stazionano al secondo posto, dietro solo ai cugini dello Sporting Alcamo, ancora a punteggio pieno.

L'impresa sembra ardua, ma l'Atletico ha fatto vedere che le idee ci sono: serve solamente fare di necessità virtù e rimanere per tutti i 40 minuti in partita. Solamente domani sapremo se basterà oppure ancora una volta non ci sarà una luce in fondo al tunnel. L'appuntamento è fissato alle ore 17, al PalaCanino di Altofonte. La sfida sarà visibile anche sulla pagina Facebook della società colchoneros. I direttori di gara saranno Claudio Martinico della sezione di Marsala e Antonio Spagnolo della sezione di Trapani.