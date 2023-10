Domani Villaurea Monreale-Barcellona Futsal: vincere per scacciare la crisi

Secondo appuntamento casalingo consecutivo per i verdeazzurri: di fronte ci sarà la compagine igea

MONREALE, 27 ottobre – L’avvio del campionato, speravamo tutti, che fosse più confortante. E invece il bottino dopo due giornate è deficitario. È ancora al palo il Villaurea Monreale, che ha incassato due sconfitte consecutive in altrettante gare.

Detta così, sembrerebbe che ci sia da preoccuparsi. Ed invece (magari saremo degli inguaribili ottimisti), il cielo all’orizzonte non è così nuvoloso come potrebbe sembrare. Sono maturate due battute d’arresto, questo sì, ma il gioco espresso dalla squadra di mister Gallo è stato piacevole e ben articolato. Se quindi i frutti non sono arrivati non è certamente per scarsa prestazione o per inferiorità tattica o fisica. Anzi, la condizione è sembrata decisamente buona e le occasioni sono fioccate. La causa di questo inizio stentato, dunque, oltre che a qualche inaspettato regalo, la si può attribuire all’imprecisione in fase conclusiva, alla mancanza di quella “cattiveria” realizzativa, che, purtroppo, si è rivelata decisiva.

Domani, però, ci sarà la possibilità di riscattarsi, ammesso di essere più concreti e di “decidersi” a buttarla dentro con maggiore facilità, e di mettere in cascina i primi punti della stagione.

Al Paladonbosco (ore 15) arriva il Barcellona Futsal, squadra che non più tardi di una settimana fa ha piegato facilmente la resistenza del Bovalino, “giustiziere” del Villaurea Monreale nella prima giornata.

I messinesi hanno tre punti in classifica con un inizio di campionato sostanzialmente in linea con i programmi societari.

Ai verdeazzurri, però, servirà vincere, senza se e senza ma: per agguantarli e soprattutto per dare una sterzata al campionato. In squadra rientra capitan Abisso, che ha scontato il turno di squalifica che gli aveva inflitto il giudice sportivo e che certamente tornerà a dare il suo contributo d’esperienza e di carica ai compagni.

Insomma, ci sono tutte le condizioni per affrontare l’impegno nel migliore dei modi, ricordandosi che serviranno grande concentrazione e grande attenzione per fare bottino pieno.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Palla al centro alle ore 15. Fischieranno Luigi Federico Barbagallo della sezione di Acireale, Gaspare Giarratano di quella di Agrigento. Cronometrista Marco Albeggiani della sezione di Palermo.