Calcio a 5: Serie C1. Match di cartello per l’Atletico Monreale: domani sarà ospite del CUS Palermo

Per continuare il buon periodo di forma, gli uomini di Macaluso vogliono trovare l’impresa anche contro i cussini

MONREALE, 3 novembre – Vi è un’aria nuova tra i “colchoneros”: dopo la grande vittoria contro il Bonifato Alcamo Futsal, gli uomini di Macaluso si sono finalmente sbloccati.

Non sappiamo se sarà il fatidico “click” della stagione, un episodio isolato oppure una testimonianza dell’ottimo lavoro dei monrealesi, ma i primi tre punti sono stati conquistati, ed è questo il fatto più importante.

Per dare continuità alla grande prestazione contro gli alcamesi, domani sabato 4 novembre l’Atletico Monreale sarà ospite del CUS Palermo, squadra che attualmente occupa il secondo posto in classifica (sgraffignato proprio al Bonifato durante l’ultimo turno, approfittando della sconfitta dei neroverdi). La compagine cussina è stata già affrontata da Salamone e compagni, nel doppio scontro valido per il preliminare di Coppa Italia Serie C1.

Purtroppo per l’Atletico, entrambe le sfide sono state perse, e hanno evidenziato un gap tecnico e fisico ampio tra le due squadre. Gap che, col passare del tempo, si sarebbe assottigliato sempre di più: qual migliore occasione per scoprirlo se non la sfida di domani 4 novembre, ore 17, al PalaCus di Palermo?

L’appuntamento, quindi, è fissato alla giornata di domani, con la sfida che sarà visibile ovviamente sulla pagina Facebook della società. I direttori della gara saranno Francesco Santangelo della sezione di Trapani e Salvatore Panarello della sezione di Messina.