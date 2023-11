Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico sfiora un'altra impresa: il CUS si impone al fotofinish

Partita di cuore dei ragazzi di mister Macaluso, che si devono arrendere solo nei minuti finali

PALERMO, 4 novembre - Che è un'altra storia, adesso si, si può scriverlo. Anche se, anche oggi, il conto dei punti rimane fermo, l'Atletico Monreale è riuscito a tenere testa al più quotato CUS Palermo, che passa solamente alla fine grazie al gol del 3-2 decisivo del suo bomber Giannola.

Una prestazione coriacea e solida dei "colchoneros", bravi a mantenere salda la concentrazione contro l'offensiva cussina. Il primo tempo riassume in breve l'incontro: CUS che gioca la palla, ama avere il pallino del gioco, ma ogni sua verticale sbatte contro il muro Atletico, eretto dai giocatori di mister Macaluso.

I monrealesi, giocando di contropiede e rimessa, passano anche in vantaggio, con lo splendido gol di Pasta, quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Il CUS ha il predominio territoriale, ma sono i "colchoneros" ad avere le chance più nitide per segnare: trema ancora un palo colpito allo scadere della prima frazione da Roberto Macaluso, dopo una bella azione in contropiede.

Nella ripresa il CUS continua a pressare intensamente, trovando la falla nel meccanismo difensivo monrealese: dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo, infatti, è Giannola ad addentrarsi all'interno dell'area di rigore avversaria durante un corner, bruciando un Costanzo fino a quel momento perfetto.

L'Atletico trova subito il gol che lo riporta in vantaggio: qualche azione dopo, infatti, su una rasoiata sul secondo palo di Lo Giudice si avventa Vincenzo Lucchese, che trafigge il suo stesso portiere. Il numero 4 cussino si fa perdonare poco dopo, trovando al termine di una ripartenza il gol, grazie al passaggio a Costanzo battuto da parte di Giannola.

Sempre Giannola sarà il mattatore dell'incontro: a tre minuti dalla fine del tempo regolamentare, infatti, è il numero 11 giallonero a trovare una traiettoria velenosa (grazie anche ad una deviazione avversaria), sulla quale Costanzo non può nulla.

L'Atletico si riversa avanti, anche con l'ausilio di Roberto Macaluso come quinto d'attacco: proprio su un suo tiro, a tempo scaduto, Lucchese tocca con il braccio, concedendo un tiro libero ai "colchoneros".

Sul dischetto più lontano andrà il numero 9 dell'Atletico, ma angola troppo l'oggetto della contesa, che svanisce sul fondo come le speranze dei biancorossi. Triplice fischio e altra sconfitta stagionale per i monrealesi: la prestazione, però, è stata tra le migliori dell'annata. Ottimo biglietto da visita per la prossima sfida interna contro il Palermo 89ers, che si terrà fra una settimana al PalaCanino.