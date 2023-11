Calcio a 5: Serie C1. Un altro capolavoro Atletico: gli 89ers sconfitti per 4-3 al PalaCanino

La doppietta di Macaluso e i gol di Lucchese e Anitra stanano gli avversari: seconda vittoria stagionale per mister Macaluso

ALTOFONTE, 11 novembre - La legge del PalaCanino colpisce ancora: l'Atletico trova la sua seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche dell'impianto altofontino. Vittima di oggi della squadra di mister Macaluso il Palermo Futsal Eightynineers, soprannominato dagli appassionati del futsal palermitano come 89ers.

I palermitani, che vantano una distinta molto giovane e talentuosa, buttano un doppio vantaggio costruito nelle prime fasi della gara, venendo recuperati dallo strapotere "colchoneros" nella prima parte di ripresa.

Il gol che apre le danze è del giovane Grammatica, classe 2005, che punisce Costanzo in un'azione di ripartenza mortifera dei ragazzi gialloblù. Gli ospiti troveranno il raddoppio qualche minuto dopo con la rete di Cavaliere, che sfrutta la ribattuta dopo un palo incredibile del capitano degli 89ers Mazzamuto. Poco prima della fine della prima frazione, Lupo riesce a scoccare un cross rasoterra con il tacco, che trova la grande leva di Macaluso che colpisce il portiere avversario, trovando la rete che dimezza lo svantaggio.

L'1-2 di partenza della ripresa dona maggior cuore e maggior grinta all'Atletico, che riprende le ostilità in maniera perfetta. Il 2-2 è segnato da Lucchese, che riesce a pescare l'angolino basso da calcio di punizione. Gli 89ers sembrano rintontiti dal gol dell'ex Merlo, e vengono trafitti successivamente da Macaluso e Anitra che, quando mancano sei minuti alla fine della gara, fissa il punteggio sul 4-2.

Gli ospiti continuano a spingere, sbagliando anche due tiri liberi (uno parato da Costanzo a Muratore, un altro buttato fuori da Pennino). Riescono a trovare il gol della speranza con il numero 10 Fava dagli sviluppi di un corner, ma ormai a tempo scaduto.

Il duo arbitrale Colletta-Cosenza fischia tre volte: è una grande vittoria per l'Atletico. La seconda vittoria consecutiva in casa dona energie mentali ai ragazzi di mister Macaluso, che attendono adesso la lunga trasferta di San Vito Lo Capo, prevista per sabato prossimo.