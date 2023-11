Calcio a 5: Serie C1. Atletico ospite del San Vito Lo Capo: trasferta impegnativa per gli uomini di Macaluso

Dopo la vittoria contro gli 89ers, altro scontro diretto contro una rivale vicina in classifica

MONREALE, 17 novembre – La distanza da casa è tanta, ma la voglia di lasciare un segno rimane invariata. L’Atletico Monreale si appresta ad affrontare una delle trasferte più difficili e lunghe della stagione: la prossima partita sarà contro il San Vito Lo Capo, una delle squadre più abituate alla categoria.

I biancazzurri hanno avuto un periodo negativo ad inizio campionato, similmente a ciò che è accaduto in casa Atletico. Nelle prime cinque partite sono arrivate cinque sconfitte: inoltre, in Coppa, la formazione trapanese è stata eliminata al primo turno nel triangolare con le altre due squadre di categoria della provincia, il Bonifato Alcamo Futsal e lo Sporting Alcamo.

Nelle ultime tre sfide, però, è scattato qualcosa: due vittorie ed un pareggio, che quindi assestano lo score dei sanvitesi a 7 punti, uno in più dell’Atletico (che nello stesso periodo di tempo ha ottenuto due vittorie ed una bruciante sconfitta di misura contro il CUS).

La sfida, quindi, vede contrapposte due squadre in forma, che vogliono dimostrare che il loro valore non è quello che mostra la classifica. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 17 all’Enrico Fermi di San Vito Lo Capo: il match sarà anche visibile sulla pagina Facebook della società monrealese. I direttori di gara della sfida saranno il signor Massimiliano Matteo Godino e il signor Damiano Greco, entrambi della sezione di Palermo.