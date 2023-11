Calcio a 5: Serie C1. Poco Atletico nella ripresa: il San Vito ringrazia e vince 5-2

Ottimi i primi minuti, poi blackout: passo indietro rispetto alle ultime prestazioni per la squadra di Macaluso

SAN VITO LO CAPO, 18 novembre - Passo falso per l'Atletico Monreale. Dopo la convincente vittoria contro il Palermo 89ers, la squadra di Natale Macaluso è rimasta impantanata nel campo di San Vito Lo Capo, dove i padroni di casa si sono imposti per 5-2.

Se i primi 15 minuti di gara sono stati giocati ad alta intensità dagli uomini di Macaluso, lo stesso non si può dire dei restanti 25. Il San Vito, che veniva da 7 punti conquistati nelle ultime 3 gare, parte con il freno a mano attivo: su un errore al 4' di gioco in fase d'impostazione di Antonio Vultaggio, Roberto Macaluso ne approfitta per sdradicargli palla e battere il portiere avversario, riuscendoci. Il numero 9 dell'Atletico avrà a disposizione altre due occasioni identiche: palla rubata al 7 nemico e tiro verso la porta di Gammicchia, ma senza successo.

Gli errori sottoporta del bomber dell'Atletico minano la sicurezza degli ospiti che, al 18' di gioco, si fanno bucare dal sinistro proprio di Vultaggio, che si fa perdonare per gli errori commessi ad inizio gara. All'inizio della ripresa, però, l'Atletico non riesce più a giocare: anche i passaggi più semplici sembrano una montagna impossibile da scalare.

Il San Vito ne approfitta e ringrazia: al 6' di gioco del secondo tempo riesce a presentarsi dalle parti di Costanzo con Allegra, che segna il gol del 2-1 (facendosi perdonare un errore non da lui sottoporta di qualche istante prima). Passa qualche secondo, e i padroni di casa trovano la rete del 3-1 con Parisi, che salta Costanzo partendo da sinistra e conclude in gol, nonostante il tentativo di deviazione di Pasta.

L'Atletico viene colpito al cuore: i "colchoneros" non riescono più a rialzarsi da terra dopo l'1-2 mortifero dei sanvitesi. Al 12' della ripresa è poi capitan Randazzo per il San Vito a trovare il 4-1: scappa indisturbato sulla fascia destra e, una volta preso il controllo del pallone, scarica in porta un destro violentissimo.

L'Atletico ha una timida reazione quando, a 80 secondi dal termine, trova la rete del 4-2 con Pasta, che devia in porta un tiro precedente di Salamone. Illusione per i ragazzi di Macaluso, che subiranno un'altra rete a tempo scaduto, segnata da Cusenza: il numero 3 del San Vito ha realizzato un rigore guadagnato proprio da lui, travolto qualche secondo prima da Tony Costanzo.

Finisce 5-2: per un San Vito che continua a migliorare di rendimento c'è un Atletico che subisce una brusca frenata. I ragazzi di mister Macaluso avranno tempo per meditare su cosa è andato storto oggi: la prossima partita sarà tra tre sabati contro il Sant'Isidoro Bagheria, che attualmente ricopre la carica di fanalino di coda del campionato assieme proprio ai monrealesi.