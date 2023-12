Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico torna in campo: domani contro il Sant'Isidoro Bagheria sarà scontro salvezza

Dopo due settimane di pausa, i "colchoneros" si giocheranno le loro carte in un importante scontro diretto

MONREALE, 8 dicembre - Dopo più di 20 giorni d'astinenza, l'Atletico Monreale ritorna a calcare i campi della Serie C1. L'ultima sconfitta contro il San Vito Lo Capo ha minato un po' il morale degli uomini di mister Macaluso, comunque uscenti da prestazioni di livello nelle ultime partite.

Il bottino è ancora troppo povero: due sole vittorie in nove partite giocate, il resto sono stati solo insuccessi. Sei punti racimolati sono pochi all'alba della decima di campionato, la penultima giornata del girone di andata, ma la situazione può ancora essere stravolta.

Il prossimo avversario sarà il Sant'Isidoro Bagheria: i biancorossi riaffronteranno l'Atletico dopo gli scontri della passata stagione, due sfide dall'alta intensità tra squadre che si sono guadagnate sul campo, seppur tramite vie differenti, la promozione in C1.

Il Bagheria, dopo due promozioni di fila dalla Serie D sino alla C1, non ha avuto un inizio di stagione felice: anche loro sono impantanati nelle zone basse della classifica, mossa solo in due occasioni, ovvero nelle uniche due vittorie raccolte. Stesso score dell'Atletico, in quello che sarà quindi un vero e proprio scontro diretto.

I "colchoneros" sono attesi al Campo San Marco per lo scontro salvezza, previsto alle ore 17 di domani, sabato 9 dicembre. L'ultima volta che la squadra del presidente Vaglica ha giocato a Bagheria, è riuscita a strappare una importantissima vittoria per 3-1 contro la squadra che poi avrebbe vinto lo scorso campionato di Serie C2.

Le stagioni passano e i risultati cambiano: ciò che rimane intatto è la maglia. E ce ne sarà una da onorare per i "colchoneros", protagonisti di quello che sarà un vero e proprio ultimatum per rimanere in C1. La gara sarà visibile sulla pagina Facebook della società monrealese. I direttori di gara saranno Danilo Spallino della sezione di Palermo e Salvatore Panarello della sezione di Messina.