Villaurea Monreale, per ora non gira: il Soverato porta via i tre punti

Finisce 3-2 per i calabresi tra tanti rimpianti, ma la prestazione c’è stata

PALERMO, 9 dicembre – La bufera, ne siamo convinti, prima o poi passerà e tornerà a splendere il sole. Per adesso, però, sul campionato del Villaurea Monreale il meteo volge al brutto. Lo ha confermato la partita odierna contro il Soverato Futsal, che vince per 3-2, porta via i tre punti e lascia l’immagine di squadra solida contro cui giocare non è affatto semplice.

Eppure il Villaurea Monreale ha davvero poco da rimproverarsi. Ha giocato la partita che doveva giocare, ha mantenuto alto il ritmo, ha pressato, ha speso fino all’ultima goccia di sudore, ma ha dovuto lasciare il bottino pieno ai calabresi, certamente la migliore squadra vista fin qui al Paladonbosco.

C’è una cosa che colpisce e che è diventata una costante in questo campionato, da addebitare alla malasorte o a non so che: al primo piccolo errore commesso dai verdeazzurri, la percentuale che si venga puniti è vicina al 100%. E’ stato così anche stavolta e quando è arrivata qualche sbavatura sono arrivati i gol degli ospiti. Se si aggiunge che il terzo gol calabrese è stato preso con un’autorete si capisce come per ora non sia aria.

Il bicchiere, però, non ci stanchiamo di dirlo, resta sempre mezzo pieno, perché la squadra è viva, gioca, corre e sono davvero poche le pecche che le possono essere attribuite. Così, facendo, se anche nel futsal esiste una logica, i risultati arriveranno. Per adesso c’è da masticare amaro, ma i momenti belli non tarderanno.

Gli ospiti erano passati in vantaggio con Monterosso, l’organizzatore del gioco calabrese, per poi raddoppiare con una rasoiata secca del bomber Costa. Il Villaurea, però, nonostante l’1-2 incassato, restava sul pezzo e accorciava con Paolo Scalavino, bravo a fiondare dalla distanza. A pochi secondi dal riposo, però, il vantaggio Soverato tornava doppio, quando su azione di calcio d’angolo un fortuita deviazione di Lo Nigro sottomisura ingannava Azzarello per il gol del 3-1 ospite.

Nella ripresa il Villaurea Monreale si rimboccava le maniche con pazienza ed intelligenza tattica, fino a quando Carmelo Giannusa non sparava un bolide che gonfiava la rete all’incrocio per il 3-2. Poi, a pochi secondi dalla fine la conclusione a botta sicura di Azzarello da meno di un metro si stampava sul volto del suo “collega” calabrese Valia. Era la prova provata di come per adesso la malasorte si accanisca contro i verdeazzurri.

Adesso il campionato osserva una giornata di riposo. Si riprenderà sabato 23 dicembre con la trasferta di Soverato, per fare visita al Blingink. Ci sarà, anche lì, da sudare e d lottare. Il Villaurea Monreale lo farà di certo, con la speranza che finalmente la ruota cominci a girare dall’altra parte.