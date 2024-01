Calcio a 5: Serie B. Domani difficile trasferta ad Adrano per il Villaurea Monreale

I verdeazzurri se la vedranno con una delle formazioni più quotate del campionato

MONREALE, 19 gennaio – Di sicuro ci sarà da soffrire. Tanto per il valore dell’avversario, quanto per le difficili condizioni ambientali. Contro il Città di Adrano, domani il Villaurea Monreale dovrà tirare fuori il meglio di sé, se non vorrà tornare a casa a mani vuote.

La forza della formazione etnea non la scopriamo certo adesso. Lo abbiamo fatto a nostre spese nella gara di andata, quando la squadra allenata da mister Sgroi, pur soffrendo per buona parte del primo tempo, riuscì ad imporsi al Paladonbosco.

Domani, a ciò, si aggiunge il fatto che il Città di Adrano, dopo una temporanea “emigrazione” al PalaNitta di Catania, farà ritorno a casa e disputerà la prima partita stagionale davanti al proprio pubblico, nella tensostruttura della villa comunale adranita. Facile immaginare, quindi, quanto sarà importante la spinta della tifoseria locale.

La squadra di mister Gallo, quindi, non dovrà badare a ciò, ma giocare al meglio delle proprie possibilità con la ferma intenzione di tornare a casa con qualche punto in tasca, per impinguare una classifica che la vittoria di una settimana fa al Paladonbosco contro il Bovalino ha reso meno preoccupante, ma di certo non ancora rassicurante.

Mancheranno Cristian Cipolla e Carmelo Giannusa, che non hanno ancora smaltito le loro problematiche fisiche, ma ci sarà Thomas La Barbera, al rientro dopo un periodo di stop.

Il match verrà trasmesso in telecronaca diretta streaming a partire dalle 16.55 sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Calcio d’inizio alle ore 17. Fischieranno Letizia Fabiola Macca della sezione di Imola e Massimo Petrocelli di quella di Policoro. Il cronometrista sarà Maurizio Cipolla della sezione di Cosenza.