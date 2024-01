Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico adesso ci crede: domani lo scontro con l'Isola C5

Dopo la vittoria in rimonta contro l'Athletic Club, i ragazzi di Macaluso proveranno ad ottenere altri punti importanti

MONREALE, 26 gennaio - Che sia un match difficile non è sicuramente un'eresia. L'Atletico Monreale, però, vuole continuare a ribadire a chiunque una cosa: che la squadra di mister Macaluso è ancora viva e lotterà fino alla fine per rimanere in C1.

Dopo una straordinaria rimonta, completata dalla testa di Max Pasta, contro l'Athletic Club, i "colchoneros" sono alla ricerca di altri punti per completare un altro tipo di rimonta, nella classifica del Girone A della Serie C1.

L'avversario di domani sarà l'Isola C5: a onor del vero gli isolani non sono tanto lontani dai monrealesi, in quanto sono solo 8 i punti che separano le formazioni. I biancoazzurri occupano la quartultima posizione, l'ultimo slot che ti concede la salvezza in classifica. Vincere significherebbe tanto per l'Atletico Monreale, in quanto sottrarrebbe punti ad una rivale diretta per la permanenza nella categoria e rosicchierebbe qualcosa alle sue principali antagoniste, Akragas e Sant'Isidoro Bagheria.

Il fischio di inizio è quindi previsto alle ore 17. La partita, che si terrà ai campetti "Rinaldo in Campo", sarà trasmessa anche sul profilo Facebook della società monrealese. I direttori di gara saranno il signor Davide Grasso e la signora Alessia Castello, entrambi della sezione di Palermo.