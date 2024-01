Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico non si accende: l'Isola C5 vince 4-1 e allontana i monrealesi in classifica

I "colchoneros" sprecano e concedono troppo: gli isolani non perdonano

CAPACI, 27 gennaio - L'Atletico Monreale pecca di lucidità: quella oggi presente al Nou Camp di Capaci non è stata la migliore delle versioni della squadra di Macaluso, che esce sconfitta per 4-1 dall'Isola C5.

Gli isolani giocano una partita accorta e paziente, mentre l'Atletico vive di fiammate nell'arco dei 40 minuti di gioco. I primi 20 terminano con i padroni di casa già davanti: dopo pochi minuti la partita è già indirizzata dalle parti di Isola delle Femmine grazie al gol di Catanese, che sfrutta un errore in impostazione della difesa avversaria. A tre secondi dalla fine della prima frazione, poi, Arato trafigge un incolpevole Tony Costanzo, dopo un illuminante assist di tacco di Pitarresi.

I "colchoneros" tornano all'arrembaggio nella ripresa, trovando dopo pochi secondi dall'inizio la rete del 2-1, grazie al solito Roberto Macaluso. L'inerzia della partita sembra spingere per l'Atletico, ma proprio nel momento migliore degli ospiti, l'Isola trova il gol del 3-1: altro errore della difesa monrealese e ne approfitta Maniscalco per siglare la sua rete personale.

L'Atletico non si perde d'animo, sfruttando anche la carta del quinto d'attacco e andando vicino al gol con un tentativo dentro l'area da parte di Pasta o con diversi legni colpiti. Tentando di scardinare la difesa avversaria, gli ospiti incappano nuovamente in un errore nel fraseggio, lasciando la porta libera al contropiede di Catalano, che preferisce servire Morena anziché tirare. Il numero 5 isolano, a porta vuota, non può sbagliare.

Finisce così al Nou Camp: l'Atletico frena i suoi bollenti spiriti, ritrovando dentro di sé gli spettri dell'ultimo posto in classifica. Le giornate continuano a diminuire, e la pressione si fa sempre più difficile da sostenere. L'occasione del riscatto per gli uomini di Macaluso arriverà già sabato prossimo: al PalaCanino, infatti, arriverà il 3M.