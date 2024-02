Calcio a 5: Serie C1. Non si può più sbagliare: al PalaCanino l'Atletico ospita il 3M Calcio a 5

I "colchoneros" hanno ottenuto tutti i loro punti nel loro impianto casalingo: a fargli visita, domani, sarà il 3M

MONREALE, 2 febbraio - "La Regola del PalaCanino". L'ha chiamata così, mister Natale Macaluso, quella strana coincidenza per la quale tutti i loro 10 punti stagionali dell'Atletico Monreale sono arrivati tra le loro mura amiche dell'impianto altofontino.

Frutto di 3 vittorie ed un pareggio (arrivato per l'altro per un gol del Palermo C5 a 7 secondi dallo scadere della partita), i monrealesi sanno che il parquet di casa è quello dove splende meglio il loro stile di gioco e dove possono mettere più in difficoltà gli avversari.

Le vittime della banda di Macaluso sono illustri: Athletic Club, Bonifato Alcamo e Palermo 89ers sono squadre (soprattutto le prime due) che hanno come obiettivo qualcosa di più importante di un semplice piazzamento a metà classifica.

Il 3M Calcio a 5 non è da meno: una squadra quadrata e cinica, che non punta molto sull'estetica del proprio gioco, ma sull'efficacia dei propri uomini. Attualmente terza in classifica a 26 punti, i neroverdi si stanno giocando il loro piazzamento ai play-off in queste ultime settimane di campionato.

E allora per l'Atletico Monreale ci sarà da affrontare l'ennesima corazzata per tentare l'ennesima impresa: l'appuntamento è fissato alle ore 17:30 al PalaCanino di Altofonte, che si spera possa continuare a portare fortuna ai "colchoneros". Gli arbitri della gara, come sempre visibile sulla pagina Facebook della società, saranno il signor Alessio Abbruscato e Marco Albeggiani, entrambi della sezione di Palermo.