Calcio a 5: Serie C1. Inizia il rush finale per l'Atletico: sfida contro il Cus domani al PalaCanino

Le partite finali del campionato sanciranno il destino della squadra di mister Macaluso. Fischio d'inizio alle ore 17

MONREALE, 23 febbraio - Mancano cinque partite, cinque finali per l'Atletico Monreale, da qui al termine del campionato. I ragazzi dj mister Macaluso, lanciatissimi dopo la vittoria ad Alcamo contro il Bonifato, vogliono dare seguito alle buone prestazioni delle ultime settimane, cercando di conquistare punti importanti per raggiungere l'obiettivo salvezza.

Il prossimo avversario dei monrealesi, che hanno ridotto il gap dalla penultima Akragas a tre soli punti di distanza, sarà il CUS Palermo, attuale seconda in classifica. La squadra giallonera è l'unica che quest'anno ha saputo tenere il passo dello Sporting Alcamo, capolista del torneo. Una squadra sicuramente da temere, in quanto si è laureata a gennaio campione di Sicilia nella Coppa di categoria.

Atletico e CUS si sono già affrontate in tre occasioni quest’anno: la società palermitana si è sempre imposta sui “colchoneros”, sia nei due match di andata e ritorno del preliminare di Coppa, sia nello scontro in campionato (dove però la squadra di mister Macaluso è andata vicinissima al pareggio nei minuti finali).

Un palmares non indifferente, ma che non deve abbattere in partenza i ragazzi di mister Macaluso, che devono giocarsi tutte le carte a loro disposizione per poter raggiungere la salvezza. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 17 al PalaCanino di Altofonte. I direttori di gara dell'incontro, che sarà come sempre visibile sulla pagina Facebook della società monrealese, saranno Francesco Santangelo e Salvatore Di Bono, entrambi della sezione di Trapani.