Calcio a 5: Serie C1. Ultime chiamate salvezza per l'Atletico: domani sfida contro gli 89ers

La squadra palermitana è stata già battuta dai monrealesi nel corso del girone d'andata. Fischio d'inizio alle ore 17

MONREALE, 1 marzo - Sarà un mese di marzo infuocato per l'Atletico Monreale. Le pause stagionali si sono esaurite e le possibilità di salvezza adesso si riducono alle sole quattro partite rimanenti da qui alla fine del campionato.

La prossima sarà contro il Palermo Futsal 89ers, club già da diversi anni presente sulla scena del Calcio a 5 di provincia e non solo. Una società tra le veterane della disciplina che, però, in rosa vede tantissimi giovani che hanno intenzione di portare la loro freschezza in dote al loro tecnico.

Un ossimoro piacevole per il Futsal 89ers, che però rappresenta anche un'arma a doppio taglio: la troppa frenesia e la mancata esperienza nel leggere le partite sono due tra i difetti principali dei gialloblù. Un esempio è proprio la gara d'andata contro l'Atletico, giocata al PalaCanino e vinta in rimonta dai ragazzi di mister Macaluso.

I "colchoneros" cercheranno di ripetere questo risultato, nonostante si giochi nel campo dei palermitani, ovvero il Trinakria Camp. Sperando anche in risultati benevoli dagli altri campi, l'Atletico deve come prima cosa cercare di segnare più punti possibili in queste ultime gare rimanenti di campionato, per scongiurare l'incubo retrocessione. Appuntamento quindi a domani 2 marzo, alle ore 17, ai campi Trinakria. La partita, come sempre visibile sulla pagina Facebook della società "colchoneros", sarà arbitrata dai signori Sebastiano Granata e Massimiliano Falzone, entrambi della sezione di Acireale.