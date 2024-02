Calcio a 5: Serie C1. Nulla da fare per l'Atletico: il Cus domina, al PalaCanino finisce 13-3 per i gialloneri

Partita già decisa nei primi minuti di gara: "colchoneros" ancora ultimi

ALTOFONTE, 24 febbraio - Troppo Cus per l'Atletico Monreale. I gialloneri di mister Isgrò chiudono il match già nei primi minuti, conquistando punti importanti per il sogno Serie B.

L'Atletico aveva scelto di affrontare i cussini a viso aperto, andando vicinissimo al gol dopo pochi secondi con Lo Giudice, che manda fuori. Sul rinvio di Lo Piparo, sarà Dell'Aria ad aprire le marcature, segnando l'1-0 per gli ospiti.

I "colchoneros" reagiscono, stavolta con Macaluso che viene stoppato solamente da un miracoloso Lo Piparo: sul contropiede seguente, Carlo Hamici raddoppia per i gialloneri. Il CUS è già avanti di due gol, dopo solo qualche secondo di gioco.

Ciò spezza le gambe all'Atletico, che non riesce più ad essere pericoloso nel corso del primo tempo. Dilaga invece il CUS, che entro la metà del primo tempo porta il suo vantaggio a 7 reti.

Segnano di nuovo sia Dell'Aria che Hamici, poi il 5-0 lo sigla il neo-entrato Lucchese. Il giovane Comandatore trova il 6-0, per poi essere seguito successivamente da capitan Miranda, che scocca un ottimo destro per firmare il 7-0. A qualche istante dal fischio di fine primo tempo, Lucchese conclude in gol una sua azione personale sulla fascia destra, trovando doppietta e 8-0.

I "colchoneros" riprendono leggermente vita nel secondo tempo, quando Lo Giudice apre la ripresa con un bel sinistro che trafigge Lo Piparo. I monrealesi si gasano, ma finiscono con il subire in contropiede il nono gol della serata, autore il solito Vincenzo Lucchese.

In un PalaCanino ammutolito, il CUS spadroneggia anche nel corso del secondo tempo: Baucina trova il 10-1 con una grande azione personale, mentre Carlo Hamici poco dopo segna un eurogol direttamente da calcio di punizione per firmare l'11-1.

Serve solo alle statistiche il gol dell'11-2 di Gentile, piccolo intervallo alla sinfonia cussina che si arricchisce ulteriormente di gol: i due gol finali dell'incontro per gli ospiti li firma nuovamente Dall'Aria, il grande acquisto del mercato invernale. Infine, gioia personale anche per Francesco Pillitteri, laterale dell'Atletico, che trova il terzo gol della bandiera per i monrealesi. Finisce 13-3 una partita che, ad onor del vero, era già decisa dopo dieci minuti di gioco.

Il CUS è stata una montagna difficile da scalare per l'Atletico, che è stato chiuso già nei primi minuti di gara dallo strapotere degli ospiti. Toccherà agli uomini di mister Macaluso avere una reazione nella prossima sfida di campionato, prevista per sabato prossimo contro il Palermo Futsal 89ers: gara ancor di più decisiva per raggiungere l'obiettivo salvezza per i monrealesi.