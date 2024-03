Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico vince di ''corto muso'': 1-0 in casa del Futsal 89ers

Gara di sofferenza della squadra di mister Macaluso, che amministra il vantaggio fino al fischio finale

PALERMO, 2 marzo - È ancora troppo presto per dare per morto l'Atletico Monreale. Dopo una gara di "testa, cuore e gambe", come detto da mister Macaluso, i "colchoneros" conquistano la vittoria sul campo del Palermo Futsal 89ers, stanato dal solo gol di Andrea Lupo.

Una vittoria di misura e che, soprattutto, fa respirare i monrealesi: il penultimo posto è stato agganciato e adesso la salvezza passa soprattutto dalle ultime tre partite di campionato.

I "colchoneros" vincono di nuovo in trasferta, dopo l'ultimo viaggio vincente ad Alcamo, nella partita contro il Bonifato. L'1-0 è stato firmato da Andrea Lupo, che ha firmato uno dei contropiedi che hanno caratterizzato la gara degli ospiti.

Il Palermo 89ers ha spesso e volentieri avuto la palla a disposizione, ma il possesso palla si è rivelato sterile. Qualche volta i tanti under di mister Costantino sfondavano per vie centrali: poco prima del gol del vantaggio (arrivato intorno al 15' del primo tempo), i padroni di casa hanno conquistato un calcio di rigore proprio seguendo questa trama di gioco.

Penalty che, però, è stato neutralizzato da Alessandro Norfo, portiere dei monrealesi, autore di una serie di patate decisive ai fini del risultato finale.

L'Atletico alza la saracinesca e i palermitani, tolta qualche azione interessante, non spaventano mai un prezioso Norfo.

Tre punti di vitale importanza per i "colchoneros", che tornano a casa galvanizzati per le chance salvezza che hanno aumentato le loro percentuali. Akragas, Bonifato e Bagheria hanno perso in questo turno, permettendo all'Atletico di recuperare punti su tutte le sue dirette rivali per la salvezza.

Testa adesso al San Vito Lo Capo: la partita si terrà fra 7 giorni al PalaCanino, e sarà valida per la terzultima giornata di questo infinito e appassionante campionato di Serie C1.