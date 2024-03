Calcio a 5: Serie C1. Due partite per fare un’impresa: l’Atletico ospita il Sant’Isidoro Bagheria per il sorpasso salvezza

Gli uomini di mister Macaluso si giocano il tutto per tutto. Fischio d’inizio domani alle ore 17

MONREALE, 15 marzo – Pensare di arrivare a giocarsi la salvezza a questo punto del campionato sembrava utopia: in realtà l’Atletico Monreale, dopo un’ottima rimonta nelle ultime settimane, si giocherà tutte le sue carte domani sabato 16 marzo contro il Sant’Isidoro Bagheria.

I biancorossi sono avanti solamente di due punti in classifica e occupano il quartultimo posto, che sarebbe sufficiente per salvarsi senza passare dai playout, una lotteria che i colchoneros preferirebbero evitare. Per questo motivo, domani la gara contro i bagheresi è decisiva: chi vince rischia seriamente di aver ottenuto la salvezza con una settimana d’anticipo.

Per farlo, l’Atletico si affiderà ai suoi uomini di sempre, che stanno godendo di una forma fisica straripante nelle ultime settimane. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17 al PalaCanino di Altofonte: sul parquet di casa, i monrealesi dovranno a tutti costi segnare punti per credere veramente nella salvezza diretta. I direttori di gara saranno il signor Alessio Abbruscato e il signor Davide Grasso, entrambi della sezione di Palermo.