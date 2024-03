Calcio a 5: Serie C1. Finale da impazzire al PalaCanino: l'Atletico vince a 4’’ dalla fine contro il Sant'Isidoro Bagheria

La squadra di mister Macaluso per la prima volta in stagione esce dalla zona retrocessione

ALTOFONTE, 16 marzo - L'Atletico Monreale l'ha fatto ancora. Stavolta nel modo più incredibile e pazzo possibile: ovvero con una sfortunata deviazione avversaria a 4 secondi dal termine.

In realtà, la partita ha visto più volte Salamone e compagni presentarsi dalle parti del portiere avversario Gagliano, imprescindibile a mantenere la porta inviolata per i suoi nella prima parte di gara.

Il primo tempo finisce infatti con i bagheresi in vantaggio: un'azione personale di Pagano quando mancano quattro minuti alla fine mette avanti gli ospiti.

Nel secondo tempo il canovaccio è lo stesso: il Sant'Isidoro continua a barricarsi dietro a causa della pressione Atletico, che però viene infilato nuovamente da Sciacchitano.

Quando sembrava tutto perduto, i "colchoneros" pareggiano la gara nell'arco di trenta secondi: prima, grazie ad uno schema perfetto su punizione, Andrea Lupo corregge la traiettoria del pallone in porta, subito dopo Vincenzo Sgarlata semina il panico nella difesa avversaria battendo Gagliano dopo una serpentina pregevole.

Il Bagheria ritorna in vantaggio subito dopo: sempre il solito Pagano si invola verso la porta avversaria e batte Norfo. A 8 minuti dalla fine, l'Atletico mette a segno un altro importante uno-due: entrambe le reti sono state firmate da Roberto Macaluso, che ha sfruttato il suo istinto da bomber per segnare prima con una zampata dentro l'area di rigore e poi direttamente da calcio d'angolo.

Il tempo passa, il pathos aumenta: un errore in fase di disimpegno dei "colchoneros", però, spalanca nuovamente la porta a Sciacchitano, che a 120 secondi dalla fine pareggia i conti.

Una partita destinata al pareggio, però, viene stravolta a 4 secondi dalla fine. Su un'altra invenzione sulla fascia di Sgarlata, il pallone, messo successivamente in mezzo, viene deviato da Di Salvo, che colpisce in maniera involontaria ma fatale il suo portiere.

L'Atletico vince ancora, stavolta in maniera insperata. Una partita stupenda e tirata fino all'ultimo, arbitrata alla perfezione dal suo Abbruscato-Grasso. Attualmente, i monrealesi stazionano in quartultima posizione: questo varrebbe la salvezza diretta. Mancano solo 40 minuti alla fine del campionato: la prossima, decisiva, sfida sarà in casa del Palermo C5, che aspetta solo la certezza matematica per qualificarsi ai playoff. L'avversario, però, non conta: il destino dei "colchoneros" è nelle loro mani