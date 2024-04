Domani Villaurea Monreale-Blingink Soverato: vincere o… vincere

Partita senza appello contro i calabresi: serviranno i tre punti per continuare a sperare

MONREALE, 5 aprile – Ormai è impossibile fare calcoli e progetti. Ormai la strada è una sola. Occorre vincere per continuare a sperare. Con questa prospettiva il Villaurea Monreale si appresta a disputare domani la penultima partita del campionato, valevole per la 10ª giornata di ritorno.

Al Paladonbosco arriva il Blingink Soverato, solida squadra calabrese della provincia di Catanzaro, contro cui Bepi Abisso e compagni hanno a disposizione un risultato solo: quello che porta ai tre punti. Diversamente si potrà cominciare a dire addio alla Serie B.

Non è il caso, almeno in questa sede, di individuare cosa non ha funzionato finora nel corso della stagione. Cosa ha portato la compagine verdeazzurra a questo punto della classifica. Potremmo cominciare adesso e smettere chissà quando. Quel che importa, in questo momento, è guardare all’impegno di domani, decisivo come non mai per sperare di rimanere nella categoria, anche attraverso l’appendice dei playout.

Per affrontarlo nel migliore dei modi e nel tentativo di raggiungere l’obiettivo, servirà la partita perfetta, servirà un Villaurea Monreale cinico e determinato, anche se, per amor di verità, va detto che fra i demeriti che si possono ascrivere alla squadra salesiana, sicuramente non c’è quello della scarsezza di concentrazione.

I calabresi, numeri alla mano, sono ancora in corsa per un posto nei playoff e quindi la loro trasferta a Palermo non sarà certo una gita di piacere. Mister Gallo, che deve rinunciare ancora a Thomas La Barbera, recupera Samuele Musso, fortunatamente ristabilitosi dopo le recenti noie fisiche.

La società, sui social, ha fatto appello all’affetto dei tifosi nella speranza di riempire il Paladonbosco e sfruttare l’affetto dei sostenitori verdeazzurri.

Chi non potesse assistere di persona al match potrà seguirla attraverso la consueta diretta che MonrealeNews trasmetterà in telecronaca diretta streaming sulla propria pagina facebook.

Calcio d’inizio alle ore 16. Fischieranno Samuele Catalano della sezione di Tivoli e Veronica Santese, di quella di Roma 1. Cronometrista Giuseppe Lamorgese della sezione di Roma 2.