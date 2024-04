Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale vince il primo round

Al Paladonbosco finisce 7-1 contro il Futsal Noci. Sabato prossimo retour match in Puglia

PALERMO, 27 aprile – Chi ben comincia è alla metà dell’opera, recita un proverbio antico. Un detto che sembra calzare a pennello del Villaurea Monreale, che vince d’autorità contro il Futsal Noci (7-1) nel match d’andata dei playout salvezza.

Finisce quindi nel migliore dei modi la prima sfida-spareggio dalla quale passa l’esito della stagione dei salesiani, che avevano conquistato il diritto a disputare i playout nell’ultima partita della regular season, andando a vincere in quel di Carini.

È stata una partita iniziata da motore diesel e finita a 16 valvole, perché i ragazzi di Antonio Gallo, consapevoli dell’importanza della posta in palio e anche con pochi punti di riferimento della squadra pugliese, hanno cominciato un po’ contratti, temendo forse le ripartenze degli ospiti. Tanto che la prima frazione si era conclusa “soltanto” sul 2-1 con tutte le soluzioni finali ancora in gioco.

Poi, però, nella ripresa, Abisso e compagni hanno gettato alle ortiche tutte le titubanze ed hanno spinto a più non posso sull’acceleratore, allungando nel punteggio, fino al 7-1 con cui è suonata la sirena. Grande prestazione di tutti (d’altronde con un risultato così sarebbe difficile trovare cose storte), ma è giusto fare una citazione particolare per Nico Giannola, che con i suoi quattro gol e la sua prestazione globale si è aggiudicato a mani basse il titolo di “hombre del partido”.

A completare il tabellino sono stati Paolo Scalavino, che ha insaccato da sottomisura, Thomas La Barbera, che si è travestito da Alberto Tomba e con un “coast to coast” ha realizzato un gol da applausi e Samuele Musso, che col suo sinistro velenoso su punizione ha bucato la porta pugliese a pochi secondi dalla fine.

Adesso, però, si dovrà andare a Noci, archiviando in fretta questa vittoria squillante e ricominciare dallo 0-0 con la concentrazione e l’attenzione mostrate oggi. Solo così potrà arrivare questa benedetta salvezza che la squadra stramerita e che adesso, sembra finalmente a portata di mano.