Il Villaurea Monreale non sbaglia: pareggia a Noci e resta in Serie B

In Puglia finisce 3-3 che significa salvezza

NOCI, 4 maggio – L’errore sarebbe stato grave ed imperdonabile. Ma l’errore non c’è stato. Il Villaurea Monreale non sbaglia l’approccio, mantiene alta la concentrazione e chiudendo il match sul 3-3, conquista una salvezza strameritata.

A farne le spese è stata la formazione pugliese del Futsal Noci, che ha giocato una partita di maggiore sostanza rispetto a quella di una settimana fa, ma che non è riuscita a ribaltare il pesante passivo di “gara 1”.

Al PalaIntini, infatti finisce 3-3 che condanna i pugliesi e consente ad Abisso e compagni di disputare il campionato di Serie B anche nella prossima stagione.

Sarebbe stato un sacrilegio gettare alle ortiche tutto quello che di buono è stato costruito in questa stagione. Sarebbe stato un peccato tornare in C1, considerata la qualità di ciò che in questa stagione è stata espressa. Certamente società, staff tecnico e giocatori di errori ne hanno commessi, ma fare un salto all’indietro di categoria non ci stava proprio.

Oggi in terra pugliese il Villaurea Monreale ha fatto capire subito che non era la giornata giusta per fare regali o per travestirsi da Babbo Natale e lo ha fatto capire dopo un paio di minuti, quando Cassata ha trafitto il portiere Casulli sfruttando un bell’assist di Abisso. E serviva a poco la rete del momentaneo 1-1 siglata da Giannuzzi. Anche perché prima del riposo Giacomo Orlando spingeva dentro un pallone che Giannusa gli serviva su un piatto d’argento, realizzando il 2-1 con il quale si tornava negli spogliatoi.

Poi, ad inizio, ripresa, quando Giannola depositava comodamente in rete, siglando il 3-1 con il “quinto” schierato dai pugliesi, la partita poteva considerarsi virtualmente conclusa. Sarebbero serviti 10 gol dei pugliesi perché il match potesse andare dalla loro parte.

Il 3-2 ancora di Giannuzzi ed il 3-3 di Lippolis servivano solo per le statistiche e per rendere meno amaro il pomeriggio dei padroni di casa.

Nel finale, con il risultato acquisito, Mister Gallo concedeva spazio e gloria a Tony Orlando, Vincenzo Francavilla e soprattutto a Giovanni “Highlander” Moriggi, preparatore dei portieri non di primo pelo, che, nonostante l’età e gli acciacchi, esibiva in due paratone notevoli tra gli applausi scroscianti del pubblico incredulo.

Nota a margine: obbligatorio sottolineare la squisitezza e la signorilità della società pugliese, qualità non sempre scontate nel panorama del futsal. Al Noci auguriamo di proseguire vittoriosamente il proprio cammino verso la salvezza.

Si conclude così, pertanto la stagione della prima squadra del Villaurea Monreale, la cui salvezza servirà a rimettere in frigo alcune bottiglie che oggi probabilmente sarebbero state stappate e a riporre in freezer carne ed arrosti vari che l’avrebbero fatta da padrone.

Adesso la società si riunirà al più presto per cominciare a programmare la stagione futura, con la consapevolezza che sarà necessario un step ulteriore per vivere il prossimo campionato senza i patemi di questa stagione.