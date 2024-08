Calcio, il Real Pioppo ospite del Licata per un allenamento congiunto

Il sodalizio pioppese ha giocato un'amichevole contro i gialloblù, che hanno portato a casa il risultato

RAVANUSA, 13 agosto - Si è appena conclusa una serata che giocatori, dirigenti, staff tecnico e tifosi del Real Pioppo difficilmente scorderanno.

Per mettere un po' di minuti nelle gambe, il Licata (club di Serie D) ha ospitato il sodalizio gialloverde, per giocare un'amichevole di lusso allo Stadio Saraceno di Ravanusa, in provincia di Agrigento.

Il match è stato una pura formalità, vinto dalla formazione di quarta serie per 10-0. Il vero vanto del Real è quello di aver avuto la possibilità di misurarsi contro una squadra dalla storia con pochi eguali in Sicilia. Il Licata conta delle presenze nel campionato di Serie B tra il 1988 e il 1990: da anni è una habitué della Serie D, venendo riconosciuta come una delle società più coraggiose nel lancio di giovani talentuosi.

Tra questi, anche il monrealese Matteo Lanza che si è messo bene in mostra anche nell'appuntamento odierno.

Per i ragazzi di mister Garda, invece, una bella opportunità per provare le novità ed i vecchi meccanismi, per integrare i nuovi arrivi e per assaggiare nuovamente l'erba di un campo di gioco, in attesa dell'inizio della preparazione fissato per la prima settimana di Settembre.

Per il Licata, invece, il primo di una serie di test amichevoli, come il programma del ritiro pre-campionato prevede. I gialloblù faranno il loro debutto di campionato l'8 settembre contro la Sancataldese.