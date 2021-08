Marathon Monreale, tre importanti appuntamenti di caratura internazionale

Monte Bianco, Dolomiti e Nizza le sedi dei prossimi appuntamenti della società atletica monrealese

MONREALE, 26 agosto – Sta per cominciare un periodo di grande fermento organizzativo per la Marathon Monreale. La società presieduta da Nino Lo Iacono, infatti, sta per prender parte a tre importanti appuntamenti, in giro per l’Italia e per l’Europa, così come fa ormai da diversi anni.

L’ultima domenica di agosto e le prime due di settembre saranno quelle in cui il sodalizio monrealese, uno dei più apprezzati a livello regionale sarà al via in ben tre competizioni a livello internazionale.

Iniziamo con il primo appuntamento che inizierà venerdì proprio oggi e si concluderà domenica. Ai nastri di partenza l’ultra maratoneta Ignazio Lo Iacono affronterà il Monte Bianco sulla lunghissima distanza di 170 chilometri. La domenica successiva, 5 settembre saranno al via dalla famosa piazza di Cortina D’Ampezzo perla delle Dolomiti ben 5 atleti: Martina Intravaia, Nino Lo Iacono, Alessio Giallombardo, Andrea Arcangelo, Paolo Vassallo che in uno scenario da favola toccheranno le famose Tre Cime di Lavaredo, luogo simbolo delle Dolomiti, inserite nel patrimonio Unesco. La domenica successiva, 12 settembre, infine sarà la volta di Silvio Termini che parteciperà al Triathlon di Nizza, dove affronterà per la prima volta la difficilissima prova dell’Ironman, gara che lo vedrà impegnato su un percorso fatto di 3,86 km di nuoto 180,260 di bici 42,195 km di maratona.