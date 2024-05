La Marathon Monreale vicecampione regionale Master di Mezzamaratona 2024

Il bel risultato del sodalizio monrealese arriva dopo le vittorie del 2021 e 2022

TERRASINI, 8 maggio – Dopo i successi ottenuti nel 2021 e 2022, la Marathon Monreale ha conquistato, domenica scorsa a Terrasini, il secondo gradino del podio maschile del campionato regionale Master di Mezzamaratona.

La compagine del presidente Nino Lo Iacono ha confermato il lusinghiero risultato dello scorso anno, sostanzialmente una vittoria, considerando lo spessore della vincitrice, già iridata 2023, Sicilia Running team, giovane sodalizio con ambizioni da pro.

Hanno contribuito al prestigioso risultato nei tre difficili giri del tecnico percorso marinaro, in ordine d’arrivo: Angelo D’Armetta, Giovanni Nicolosi, Simone Lo Re, Michele Cristofalo, Angelo Lo Iacono, Andrea Rizzo, Alessandro Intravaia, Piero Messina, Giuseppe Fiumefreddo, Zaira Martorana, Gioacchino Di Verde, Silvio Termini, Giuliano Ferrara, Arcangelo Campagna, Antonino Leone, Enrico Conti, Giovanni Albano, Roberto Riccobono, Giuseppe Magnolia, Massimiliano Gualdani, Ignazio Lo Iacono, Maurizio Manno, Laura Iudicello, Roberto Taormina, Nicola Mazzone, Alessio Collura, Provvidenza Federico.

Sul piano individuale, notevole il secondo posto assoluto femminile, ad un soffio dalla prima, della “solita” Zaira Martorana che ferma il crono in 1h35’14” sugellando col personal best il periodo di forma.

Dulcis in fundo, in una delle due gare di contorno (l’intermedia da 14 km) bagna l’esordio in squadra con vittoria di categoria under 35 e decimo posto femminile la giovanissima e promettente Giuliana Madonia.