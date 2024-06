Domenica si corre ''Per le vie di Monreale''

Partenza alle ore 9. Per un paio d’ore il traffico verrà bloccato nelle vie interessate dalla manifestazione giunta alla sua 10ª edizione

MONREALE, 14 giugno – Assente lo scorso anno, torna domenica prossima (16 giugno), una delle gare più iconiche del panorama podistico regionale. Stiamo parlando del Trofeo Per le vie di Monreale che quest’anno toccherà le sue dieci edizioni.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Fidal, è organizzata dal Marathon Monreale, con il Patrocinio del Comune di Monreale. Gara attesa e molto amata dai podisti che sposa cultura e sport, coniugando agonismo e aggregazione. Certosina l’organizzazione della società del presidente Nino Lo Iacono. A cominciare dall’accoglienza e continuando con i premi, le impareggiabili ceramiche artigianali di Monreale che quest’anno riporteranno il logo del comune della cittadina normanna. E continuando con il pane di Monreale che gli atleti troveranno nel pacco gara e la maglia tecnica da collezione.

Questa e tanto altro ancora nel Trofeo Per le vie di Monreale che gode di un percorso (omologato) tanto bello quanto tecnico. Dieci chilometri immersi nell’arte: La gara, per un totale di km 10, si sviluppa su mezzo giro di 650m e cinque giri da km 1,870 in un circuito cittadino, interdetto al traffico veicolare, che interesserà: piazza Guglielmo (partenza e arrivo), piazza Vittorio Emanuele, via Roma, Salita Sant’Antonio, via Veneziano,(via Miceli solo nel mezzo giro iniziale), via Venero, via Zeta, via della Repubblica, via De Gasperi, via Kennedy, via Archimede, via Novelli, via Roma, piazzetta Vaglica, via Santa Maria Nuova, via Chiesa Agonizzanti, via Dante.

(fonte: Siciliarunning)