Bibi Hamad e Barbara La Barbera vincono ''Per le vie di Monreale''

La manifestazione era organizzata dalla Marathon Monreale

MONREALE, 16 giugno - Il cielo nuvolo e qualche goccia di pioggia non hanno rovinato la festa per la decima edizione del Trofeo “Per le vie di Monreale” andato in scena stamattina nella cittadina normanna.

La manifestazione, valevole come prova del Grand Prix provinciale, è stata organizzata dal Marathon Monreale. Dieci chilometri ricavati nel centro storico di Monreale e suddivisi in più giri, percorso tecnico, tanto basolato, molti cambi di direzione, il tutto condito dallo spettacolare attraversamento delle bellezze architettoniche della cittadina alle porte di Palermo.

A vincere sono stati Bibi Hamad (Team Atletica Palermo) e Barbara la Barbera (Marathon Altofonte). Nella sfida al maschile ha prevalso l’esperienza del marocchino di Agadir, da una vita “trapiantato” a Palermo. Inarrestabile la sua progressione che giro dopo giro ha sfiancato gli avversari. Per Bibi Hamad, 45 anni lo scorso aprile, anche l’ottimo tempo di 34’48. Alle sue spalle, buona la prova di Vincenzo Branone che solo sul finale di gara ha preso metri importanti su Vito Massimo Catania, chiudendo buon secondo con il tempo di 35’55.

Terza piazza per il cavaliere emerito della Repubblica, l’atleta di Regalbuto Vito Massimo Catania in 36’06. Dietro di lui Filippo Lo Piccolo (già due volte vincitore a Monreale) e Gaetano Adelfio.

Gara al femminile con il monologo di Barbara La Barbera, senza rivali la sua corsa verso il successo e crono finale appena sotto i 40 minuti (39’54). Gara frizzante per gli altri posti del podio; a spuntarla Zaira Martorana (Marathon Monreale), per la vincitrice del Vivicittà Palermo di quest’anno il tempo di 44’35. Ad una manciata di secondi l’ottima Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 44’46. A ruota Emily Inzirillo (Equilibra Running Team), più staccata l’ultramaratoneta Maria Giangreco (Trinacria Palermo).

Particolare curioso Bibi Hamad e Barbara La Barbera avevano condiviso il gradino più alto del podio, lo scorso anno, in occasione dell’edizione palermitana del Vivicittà.

Premiazioni nella Sala Consiliare del Comune di Monreale; presenti, tra gli altri l’appena rieletto primo cittadino Alberto Arcidiacono, accompagnato dalla sua Giunta, il deputato all’ARS Marco Intravaia e il presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia, Ottima come sempre l’organizzazione della società presieduta da Nino Lo Iacono, dal ristoro, alla logistica. Ottimo l’impegno “sul campo” anche dei suoi tesserati e buon lavoro anche da parte della Protezione Civile. Una manifestazione che, senza volere peccare di retorica, è sempre una garanzia per chi vi partecipa.

Classifica uomini 10 km

1. Bibi Hamad (Team Atletica Palermo) 34’48

2. Vincenzo Branone (Sicilia Running Team) 35’55

3. Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) 36’08

4. Filippo Lo Piccolo (Team Atletica Palermo) 36’53

5. Gaetano Adelfio (Amatori Palermo) 37’04

Classifica donne 10 km

1. Barbara La Barbera (Marathon Altofonte) 39’54

2. Zaira Martorana (Marathon Monreale) 44’35

3. Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) 44’46

4. Emily Inzirillo (Equilibra Running Team) 45’01

5. Maria Giangreco (Trinacria Palermo) 47’32





Vincitori di categoria: JF Sofia Indelicato (Agex), SF Zaira Martorana (Marathon Monreale), SF35 Emily Inzirillo (Equilibra Running Team), SF40 Barbara La Barbera (Marathon Altofonte), SF45 Simona Sorvillo (Trinacria Palermo), SF50 Caterina Marchese (Amatori Palermo), SF55 Rosa Rita Vernaci (Trinacria Palermo), SF60 Maria Giangreco (Trinacria Palermo), SF65 Giuliana Amarù (Amatori Palermo), SF70 Rosa Calabrese (Amatori Palermo).

7. PM Domenico Lucia (Marathon Altofonte), SM Vincenzo Branone (Sicilia Running Team), SM35 Gaetano Adelfio (Amatori Palermo), SM40 Antonino Muratore (Universitas Palermo), SM45 Bibi Hamad (Team Atletica Palermo), SM50 Giovanni Nicolosi (Marathon Monreale), SM55 Giovanni Vitrano (Marathon Monreale), SM60 Elio Amato (Universitas Palermo), SM65 Giuseppe Lo Verde (Trinacria Palermo), SM70 Giuseppe Caltabiano (Universitas Palermo), SM75 Afrodisio Truzzi (Conca d’Oro Sicilia), SM80 Giovanni Imperato (Trinacria Palermo).

(fonte e foto: Siciliarunning)