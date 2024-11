Un traguardo storico per la Marathon Monreale: domenica ha preso parte alla mitica Maratona di New York

Spicca la prestazione di Zaira Martorana, prima siciliana e 9ª italiana assoluta. LE FOTO

NEW YORK (USA), 5 novembre – Domenica scorsa, di mattina, quando a Monreale erano le15, nove atleti della Marathon Monreale si trovavano alle 9 in punto ai nastri di partenza della mitica maratona di New York, gara di livello mondiale ambita e sognata da tutto il mondo podistico amatoriale.

La Marathon Monreale entra nella storia della maratona di New York grazie alla sua fortissima e punta di diamante Zaira Martorana che ferma il cronometro a 3h24’19”, classificandosi la prima atleta siciliana e la nona italiana a chiudere la mitica gara. Tutti arrivati gli altri componenti del gruppo: Martina Intravaia, Simone Lo Re, Silvio Termini, Enrico Conti, Antonino Vassallo, Alessio Giallombardo, Giulio Ferraro e Nino Lo Iacono.

Come detto dal presidente della Marathon Monreale: “Correre in una metropoli di 10 milioni di abitanti che ti incitano per 42 km è un’emozione indescrivibile ma la soddisfazione più grande è l’arrivo a Central Park e mettersi l’ambita medaglia al collo e dire “io c’ero. A supportarci anche il nostro sponsor ed amico Gery Rubè, titolare della cartolibreria” Libri ed Altro”.