Marathon Monreale, grandi risultati per Intravaia e Nicolosi alla Roma-Ostia

Ottimo riscontro cronometrico per i due monrealesi nella mezza maratona

OSTIA, 22 ottobre – Ancora risultati lusinghieri per la Marathon Monreale che domenica scorsa ha presentato due suoi atleti alla Roma-Ostia, la mezza maratona più importante e partecipata d’Italia.

La compagine guidata dal presidente Nino Lo Iacono si è schierata al via del prestigioso appuntamento podistico con duerappresentanti monrealesi che si sono presentati ai nastri di partenza: Alessandro Intravaia e Gianni Nicolosi.

A fine gara, al momento del riscontro cronometrico, i due maratoneti non si sono smentiti dopo aver dato vita ad una prestazione di grande spessore: Intravaia ha concluso la sua gara in 1:31 ,ma la vera sorpresa è venuta da Gianni Nicolosi che ha fermato il cronometro in 1:19, stabilendo il suo personal best e diventando uno dei più veloci amatori siciliani.