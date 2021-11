Runnig Sicily-Coppa Conad: la Marathon Monreale guida la classifica maschile a squadre

La trinacria Palermo leader tra le donne. Domenica 12 dicembre tappa conclusiva con il X trofeo “Le antiche vie di Trappeto”

PALERMO, 6 novembre – Prosegue la marcia al vertice della Marathon Monreale nella classifica a squadre maschile della VIII edizione del Running Sicily-Coppa Conad.

Dopo la Palermo International Half Marathon dello scorso 17 ottobre, valida quale seconda prova del circuito, il team del presidente, Antonino Lo Iacono, si trova in testa con 10.689 punti, seguito dalla Polisportiva Ingargiola con 9.281 punti e dalla Pegaso Athlet con 8786. Quarta la Universitas Palermo con 7.109 punti.

Dominio della Trinacria Palermo, invece, tra le donne: guida la classifica con 3.068 punti, davanti a Palermo Running, seconda con 1.694 punti, terza l’Universitas Palermo con 1.112, seguita dal 5 Torri Fiamme Cremisi con 931 punti.

Annalisa Di Carlo della Mega Hobby Sport tra le donne e Giovanni Arena della Polisportiva Ingargiola tra gli uomini sono in testa, invece, alle rispettive classifiche individuali. La Di Carlo, vincitrice a ritmo di primato personale della Mezza Maratona di Palermo (1:25:11), è al comando con 540 punti davanti a Maria Grazia Bilello della Universitas Palermo e Zaira Martorana della Marathon Monreale, appaiate al secondo posto con 504 punti, mentre tra gli uomini, Arena con 1.076 punti precede Giuseppe Greco della Polisportiva Pegaso (932) e Francesco Gargagliano con 818.

Tutto si deciderà, pertanto, nella terza ed ultima tappa in programma a Trappeto il 12 dicembre prossimo con il X Trofeo podistico “Le antiche vie di Trappeto”, gara sui 10 Km. organizzata dall’ASD Club Atletica Partinico in collaborazione con l’ASD Agex.

Al termine della gara di Trappeto sarà stilata la classifica finale comprendente la somma dei migliori 2 punteggi ottenuti nelle 3 tappe. Saranno premiati nella cerimonia finale i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55- M60 – F60 – M65 – F65 – M70 ed oltre – F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 –F40 – M45 – F45 - M50 – F50.

E’ possibile consultare sul sito www.runningsicily.it e sui canali social del circuito le classifiche complete sia individuali che a squadre.

Si ricorda che l’organizzazione del Running Sicily-Coppa Conad, grazie all’accordo con U4FIT, offre gratuitamente a tutti i partecipanti piani di allenamento sviluppati da Personal Trainer qualificati. Utilizzando la piattaforma U4FIT sarà possibile prepararsi al meglio per le gare in programma con allenamenti specifici per le varie distanze previste.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.u4fit.com o contattando u4fit all'indirizzo email: info@u4fit.com.

L’edizione 2021 del Running Sicily-Coppa Conad, organizzata dall’ASD Agex di Nando Sorbello, è stata realizzata grazie al supporto di Conad, Cisalfa, Aziz technology, Astercar Kia, Ente Promozione Sportiva Opes, Palm Smart Senior Resort e Crt Sicilia.